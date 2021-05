El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, objetó esta mañana el proyecto de ley conocido como la reforma universitaria al plantear, entre otras cosas, que la pieza legislativa propone dramáticos cambios en la composición y responsabilidades de varios organismos administrativos del centro docente y que esos cambios, según él, colocan en peligro la acreditación del primer centro docente del país.

Incluso impugnó el proceso que dio paso a la confección del Proyecto del Senado 172, que fue preparado por un Comité Multisectorial. Según Haddock, una enmienda a la ley orgánica de la UPR dispone que cualquier proyecto de reforma universitaria debe ser el resultado de un proceso de discusión iniciado por la Junta de Gobierno, y este organismo nunca convocó al Comité Multisectorial para realizar esa labor.

En cuanto a los méritos del proyecto, Haddock también tuvo reparos.

“Se transfieren múltiples responsabilidades que actualmente ostenta la Junta de Gobierno (propuesto Consejo Universitario) a la Junta Universitaria, esto, sin considerar que, conforme a los estándares y reglamentación sobre acreditación, una entidad educativa se debe regir por un cuerpo compuesto por miembros externos a la comunidad universitaria, libre de intereses personales para que sus determinaciones y decisiones sean imparciales, saludables y razonables”, sostuvo Haddock en una ponencia presentada ante la Comisión de Educación del Senado.

PUBLICIDAD

El Consejo Universitario, en la propuesta en el Proyecto del Senado 172, sería integrado por 13 personas y seis serían representantes de la comunidad universitaria.

“Luego de evaluado el proyecto, nos vemos impedidos de avalar el mismo conforme fue redactado.”, indicó. “Del mismo surgen ciertas disposiciones que ponen en peligro la acreditación de la UPR y de conformidad con las leyes que rigen una corporación pública. Además, no se proveen los recursos económicos necesarios para su ejecución, entre otros aspectos relevantes”.

En lo que concierne a la acreditación, Haddock señaló que las responsabilidades de lo que sería el nuevo Consejo Universitarios no cumplen con los requisitos de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) ha delineado sobre las responsabilidades del principal ente rector de una universidad acreditada,

“Varias de las propuestas contenidas en la pieza legislativa ponen en riesgo la acreditación de la UPR”, indicó Haddock. “En el caso del PS 172, a pesar de que los Artículos 7 y 17 pudieran dar la impresión de que el Consejo Universitario será el máximo cuerpo rector de la UPR, la medida contiene otras disposiciones que establecen todo lo contrario”.

El presidente de la UPR señaló que el proyecto de ley limita los poderes del Consejo Universitario para adoptar planes estratégicos y el presupuesto de la UPR al solo poder ratificar los que aprobaría otro organismo: la Junta Universitaria, grupo que también tendría sobre sus hombros -y no el Consejo Universitario- la aprobación del reglamento de la UPR y la designación de un nuevo presidente.

PUBLICIDAD

Además, señaló que el proyecto establece que serán el Consejo Universitario y las Juntas Administrativas las que determinarán cómo se administrará “todo el producto, ingreso, ganancias y otros ingresos derivados o a ser derivados por o a nombre de la Universidad” provenientes de cobro de derechos, rentas, tarifas y otros cargos; además, de donaciones, legados, fondos, aportaciones gratuitas, públicas y privadas, e inversiones. Igualmente, la posesión de fincas y otras propiedades y sus facilidades; la venta o enajenación de cualquier propiedad o cualquier derecho o interés sobre la misma.

La Junta Universitaria sería un organismo integrado por 34 personas y el proyecto la define como la entidad que tendrá la responsabilidad de “mantener integrado el Sistema Universitario respecto a su planificación de conjunto”. Su composición se dividiría entre el presidente de la UPR, todos los rectores, un representante claustral elegido por cada Senado Académico y un representante estudiantil de cada unidad elegido anualmente entre ellos.

“El PS 172 fija en la Junta Universitaria las facultades y deberes sobre la aprobación de presupuesto, el nombramiento del principal ejecutivo de la universidad, las políticas sobre el manejo de personal, el nombramiento de cierto personal gerencial, entre otros, que son propiamente facultades inherentes de un cuerpo rector en una corporación”, señaló .”A la luz del PS 172, sería la Junta Universitaria el cuerpo rector de la UPR y no el Consejo Universitario. Por tanto, no solo el modelo de gobernanza propuesto se aleja del típicamente utilizado en las corporaciones, sino que al establecer que el cuerpo rector es el Consejo Universitario, pero no dotarlo de las facultades antes descritas, se incumplen con los criterios del Estándar VII de la MSCHE, poniendo en peligro la acreditación de la Universidad”, indicó Haddock.

PUBLICIDAD

“Del mismo modo, el presidente de la UPR, estaría carente de autonomía para desarrollar e implementar planes institucionales, seleccionar el personal, entre otras funciones, para las cuales necesitaría autorización de la Junta Universitaria, lo que también pone en riesgo la acreditación y los planes de trabajo de la Administración de turno”, agregó.

Impacto fiscal

Haddock alertó que el PS 172 busca regresar a la antigua fórmula de financiamiento de la UPR, que disponía que se le asignaría cada año fiscal el equivalente al 9.6% del promedio del monto total de las rentas anuales ingresadas al Fondo General. Esta disposición, según Haddock, va en contra del plan fiscal y de las órdenes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad que tiene el poder de anular el proyecto de ley.

Haddock aseguró que favorece la declaración de que a la UPR se le restituya la transferencia anual, pero igualmente señaló que desde el 2016 la universidad ha sufrido una reducción acumulada de $333 millones al presupuesto.

“Mientras continúen vigentes las disposiciones de Promesa , es necesario que toda legislación aprobada sea consistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico, y en el caso de la Universidad, también con el Plan Fiscal de la UPR. En ese sentido, es meritorio señalar que ambos planes contemplan una asignación proveniente del Fondo General de $560 millones para el próximo año fiscal, cantidad que se reduciría paulatinamente por los próximos años hasta llegar a la cantidad de $452 millones en el año fiscal 2024-2025. De aprobarse restituir la fórmula... las asignaciones fluctuarían entre los $850 a $900 millones anuales. Por tanto, para que la medida no sea inconsistente con estos planes fiscales, y por tanto, objeto de los mecanismos que establece PROMESA para declarar su invalidez, se debe identificar de dónde provendrán los recursos adicionales para hacer su financiamiento posible”, puntualizó.