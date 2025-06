Gobernadora decreta dos días de duelo tras la muerte de José Ronaldo “Rony” Jarabo

“Recuerdo a un joven galante, en aquél momento, presidente de la Cámara que iba casi todos los días a todas las oficinas legislativas, bien temprano en la mañana a saludar y yo siendo una estudiante me sorprendía mucho que se tomara el tiempo de saludar oficina por oficina todos los días. Luego cuando llegué a la legislatura y fui juramentada en el 2002, ya él no era presidente de la Cámara, pero sí el asesor legislativo del Partido Popular y don Jarabo no solo estuvo en mi juramentación, sino que tuvo palabras de aliento”, leen las expresiones de González Colón.