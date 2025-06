“Era mi mentor. El que me criticaba, me elogiaba, me cuestionaba. Para muchos, Rony Jarabo fue el presidente de la Cámara, uno de los más grandes líderes del Partido Popular Democrático y, sin duda, uno de los mejores oradores que ha dado la política puertorriqueña. Aunque todo eso es cierto, para mí fue mucho más. Rony fue un segundo padre, quien me brindó mi primera experiencia legislativa y quien, desde entonces, me acompañó en cada paso que he dado en mi carrera pública. Su consejo, su temple, su visión y su amor por Puerto Rico marcaron profundamente mi vida. Estaré eternamente agradecido por su servicio al país y por las enseñanzas de vida que me dejó. Hoy lo despedimos con tristeza, pero también con la fe de que su alma ha pasado a morar con el Señor. Que en paz descanses, Rony”.