El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, defendió esta mañana la decisión que se tomó ayer, martes, de no atender sobre una treintena de nombramientos del Ejecutivo, al insistir en que solamente siguió las instrucciones de su propio caucus.

Igualmente, sostuvo que, ante la posibilidad de que el proyecto de reforma laboral no tuviera los votos, decidió dejarlo en suspenso ante la posibilidad de que el gobernador Pedro Pierluisi convoque una sesión extraordinaria.

Por un lado, Dalmau Santiago reiteró que fue el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) el que decidió que no se atenderían la inmensa mayoría de las nominaciones del Ejecutivo que quedaban pendientes ayer a la 1:00 p.m. cuando arrancó la última sesión de la segunda sesión ordinaria.

El Nuevo Día supo que la moción fue presentada por los senadores populares Rubén Soto, Gretchen Hau y Javier Aponte Dalmau.

“Ha habido insatisfacción con los expedientes de algunos de los nominados. En algunos casos son reparos que no son nuevos, así que la decisión fue, en vez de no atender a unos nombramientos, pero otro sí, mejor no atender ninguno de los que faltaban”, dijo Dalmau Santiago con este medio.

El Senado avaló ayer el nuevo interinato de Nino Correa como comisionado de Manejo de Emergencias, avaló el nombramiento de Néstor E. Acevedo Rivera como juez superior y el de Francisco González Muñiz para un nuevo término como fiscal auxiliar II.

“¿No era más sensato atender los nombramientos que no tenían problemas”?, se le preguntó.

“El caucus determinó no atender ningún nombramiento”, contestó Dalmau Santiago.

“¿Está tranquilo con eso”?, se le insistió.

“Son decisiones del caucus. No voy a ventilar públicamente lo que hablamos privadamente en el caucus”, respondió.

En cuanto a la reforma laboral (Proyecto de la Cámara 3), Dalmau Santiago advirtió, por un lado, que mientras se critican a las delegaciones del PPD y el Partido Nuevo Progresistas por actuar de manera dividida en ciertos asuntos, lo mismo ocurrió ayer con Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ya que sus representantes, Marian Nogales y José Bernardo Márquez, votaron a favor del proyecto, mientras que la senadora Ana Irma Rivera Lassén se opuso.

“Eso pasa con los penepés y los populares, así que somos lo mismo”, dijo Dalmau Santiago.

El presidente del Senado indicó que durante el día tuvo la certeza de que el informe de conferencia de la medida alcanzaría los 24 votos entre toda su delegación popular, la delegación penepé, Joanne Rodríguez Veve y el independiente José Vargas Vidot.

“Ellos (la senadora María de Lourdes Santiago, y luego el portavoz penepé, Thomas Rivera Schatz) alegaron que no tuvieron tiempo para ver la versión final, pero nosotros repartimos el documento el viernes pasado”, dijo Dalmau Santiago.

Sin embargo, este no fue el informe llevado a votación y el propio presidente del Senado afirmó que esa versión se repartió ayer unas dos horas antes del inicio de la sesión entre los abogados de todos los portavoces.

En una conferencia de prensa, la senadora independentista indicó que recibió el documentos minutos ante de ser discutido en el hemiciclo.

Entretanto, Rivera Lassén también denunció en el hemiciclo que se tomaron las firmas del informe sin que se le consultara. Rivera Lassén encabezó la discusión de la medida en el Senado como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales.

“Se repartió para que revisaran el entirillado del viernes pasado y lo compararan con la versión de ahora y vieran los cambios”, dijo Dalmau Santiago, al insistir en que eran mínimos. “Y ahí fue que el PNP dijo que estaba de acuerdo”.

Ya cuando Santiago hizo la petición de que la medida fuera reconsiderada, tras ser aprobada a viva voz, Rivera Schatz la apoyó en el planteamiento. Luego Vargas Vidot le indicó a Dalmau Santiago que se acogiera la petición de la senadora pipiola.

Según Dalmau Santiago, esa secuencia de eventos dejaba la medida con un total de votos tan bajo como de 13, uno menos del requerido para que se aprobara la medida.

Dalmau Santiago aclaró que él y no Rivera Lassén era el presidente del comité de conferencia. Señaló que la legisladora de primer turno tuvo espacio para hacer planteamientos y se reunió con ella el lunes en la noche.

Pero, a fin de cuentas, dejó entrever que fue su decisión llevar el proyecto a votación.

“Los últimos días de sesión hace falta tomar decisiones y el presidente tiene que estar allí todo el tiempo. Prefiero presidir los comités de conferencia para convocar el recogido de firmas y darle velocidad al proceso”, dijo Dalmau Santiago, al rechazar que el trámite se hiciera a espaldas de Rivera Lassén.

“Conversé con ella hasta anteanoche. Una cosa es no estar de acuerdo y otra es no conocer los detalles. Ella conoce la postura de la Cámara, pero no está de acuerdo”, dijo Dalmau Santiago. “Ella ha hecho aportaciones y se las reconozco”, agregó.

Sobre la posibilidad de una sesión extraordinaria, Dalmau Santiago indicó que si bien no ha escuchado ese planteamiento del gobernador, sí, se ha discutido la posibilidad entre sus asesores y los de Pierluisi.

“Hay unas medida importantes que quiere atender el Ejecutivo”, dijo Dalmau Santiago, al precisar que las medidas no han sido radicadas.