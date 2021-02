La postura pública del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no cambió mucho luego que la Cámara de Representantes revelara esta mañana el contenido de los informes de interpelación de los nominados a dirigir los departamentos de Salud y Educación, Carlos Mellado y Elba Aponte Santos, respectivamente.

En síntesis, el Senado iniciará su propio proceso de evaluación antes de que el líder senatorial anuncie una postura definida. La Cámara recomienda colgar el nombramiento de Aponte Santos, pero dar paso al de Mellado.

“El Senado de Puerto Rico está en la mejor disposición de recibir y ponderar cualquier expresión o recomendación sobre algún nominado, ya sea de un ciudadano, un grupo de ciudadanos, alguna entidad o inclusive del cuerpo hermano de la Cámara de Representantes. Ahora bien, salvo ciertos nombramientos que requiere el voto de ambos cuerpos, la potestad y el poder de confirmación es una facultad que la Constitución le confiere al Senado. Por consiguiente, tan pronto la Comisión de Nombramientos reciba la totalidad de los documentos requeridos a los nominados, se les dará el debido proceso de consideración con la participación de todas las delegaciones”, sostuvo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

“Hasta el día de hoy, solo un nominado, el secretario de Justicia (Domingo Emanuelli), ha sometido la totalidad de los documentos requeridos, por lo que el Senado comenzará con su consideración la próxima semana”, agregó el líder del Senado. Dalmau Santiago ha dicho que la vista pública sobre el nombramiento de Emanuelli será el 23 de febrero.

En declaraciones escritas, el secretario general del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos, catalogó como un “chiste” sin precedentes en la historia legislativa de Puerto Rico, el objetivo de la Cámara de recomendarle al Senado la no confirmación de la designada secretaria de Educación y que sí se confirme al nominado para Salud.

“No podía creer lo que escuchaba esta mañana, dos representantes novatas, obviamente impulsadas por el incoherente liderato del partido popular en la Cámara, le recomiendan al Senado a quien debe o no confirmar. No hay otra palabra, fue un chiste. Esta Cámara es la peor en la historia, con el récord legislativo más pobre en 100 años. No pueden aprobar medidas, pero sí quieren que el Senado actúe sobre sus disparates. Es un chiste sin precedentes”, dijo Ríos en declaraciones escritas.

“Yo espero que el amigo presidente del Senado, José Luis Dalmau, entienda que la Cámara del PPD se ha convertido en el chiste de Puerto Rico y que esta acción, totalmente inapropiada, a destiempo e incoherente no es otra cosa que una movida para coger titulares. La Cámara no puede tomar acciones que son del Senado. Definitivamente necesitan asistir a la escuelita legislativa”, añadió el también portavoz alterno del PNP en la Cámara Alta.

Más temprano hoy, otros senadores también pidieron tiempo para evaluar con mayor espacio el nombramiento de Aponte Santos, como el novoprogresista William Villafañe, quien realmente no tuvo nada negativo que decir de la nominada. Los también penepés Keren Riquelme, Gregorio Matías fueron más categóricos en su apoyo a Aponte Santos.

Por lo pronto, el único senador penepé que abiertamente e se opone al nombramiento de Aponte Santos es Henry Neumann, quien se sumó a otros senadores de otros partidos que igualmente se oponen a la designación: José Vargas Vidot, Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago y el popular Javier Aponte Dalmau.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, ha sido dura en en sus críticas contra Aponte Santos, pero no ha dicho categóricamente que rechazará su nombramiento. Esa ha sido la misma postura de las senadoras Marially González, Migdalia González y Ramón Ruiz Nieves.

En entrevista con El Nuevo Día, Matías señaló que se ha hablado con Aponte Santos en varias ocasiones y que votaría a favor de su nombramiento.

“Voy a votar por Elba. Creo que es una falta de respeto que ciertos senadores digan que está inhabilitada por haber sido una líder gremial. Como líder que conoce las necesidades de los maestros y de la agencia, ¿le vamos a quitar la oportunidad de que pueda ayudar al magisterio y a a los estudiantes”, dijo Matías, quien aclaró que también votaría a favor de Mellado.

En el caso de Keren Riquelme, dijo que a Aponte Santos hay que “darle la oportunidad” de demostrar que sí tiene el liderazgo para dirigir el DE.

“Entiendo que tiene la capacidad. Es una mujer inteligente y pausada. Entiendo que aunque es una agencia dinámica, se necesita una persona que pueda tomar decisiones bien pensadas. Hay que darle la oportunidad y creo que hay mujeres designadas no se les trata justamente, no se usa la misma vara. Le han faltado el respeto y entiendo que es una mujer capacitada para el puesto y hay que darle lo oportunidad para ejercer ese liderazgo”, dijo Riquelme.

Prueba de fuego la reapertura de escuelas

Villafañe, por su parte, sostuvo que el escenario de la reapertura de las escuelas será la prueba de fuego de la nominada y que la nominación de Aponte Santos “merece observarse más”.

“Apenas lleva seis semanas en funciones y ya se le requiere abrir escuelas. Viene de liderar los reclamos del magisterio, pero la norma opositora prevalece sobre la colaboración”, sostuvo Villafañe. “Es obvio que no ha tenido el espacio para madurar su nominación ni para rendir frutos. Su principal escollo ha sido aceptar valientemente asumir ese cargo cuando menos atractivo es. Ni siquiera un proceso serio de evaluación se ha efectuado a nivel senatorial sobre su nombramiento. Hemos tenido en tal Secretaría, y han fracasado, a los más elocuentes, peritos y audaces. Lo justo es que seamos deferentes y valoremos lo que más necesitamos: resultados. Si no cumple las metas razonables en el corto plazo, pues que otro releve. Pero ese plazo está en curso y merece observarse más”.

Gretchen Hau, vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, insistió en que el Senado debe evaluar los méritos de Aponte Santos antes de pasar juicio sobre ella.

“Tan pronto termine la evaluaremos en los méritos. No tenemos un plan definido de apertura de las escuelas y creo que la profesora debe tener el carácter y el temple para tomar esas decisiones importantes”, dijo Hau.

Rubén Soto, también senador popular, insistió en que el nombramiento de Aponte Santos debe ser evaluado, por lo que no se aventuró a rechazarlo con la información que ya tiene.

“Es un nombramiento que hay que evaluar y estudiar. He tomado como regla de que una vez sometan toda la documentación, procedemos a evaluar para darle un proceso justo. Habría que ver cómo nos contesta las preguntas en el Senado en términos de su plan de trabajo y las medidas de vacunación en cuanto a la pandemia. Creo que las clases no deben comenzar en marzo porque no estamos preparados para comenzar en marzo y los niños son un foco de contagio”, dijo Soto.