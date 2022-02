De lograr los votos suficientes hoy, martes, en la Cámara de Representantes, el Senado atendería mañana la resolución con que se autoriza el pago a bonistas y acreedores, anunció el presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago.

La Resolución Conjunta de la Cámara 278 también ordena la creación, mediante una enmienda al presupuesto vigente, de un fondo de $50 millones para que los legisladores repartan a la ciudadanía.

El gobernador Pedro PIerluisi indicó ayer que no favorece la creación del fondo y le hizo un llamado a sus delegaciones legislativas a que lo rechacen con su voto. La delegación cameral ya lo hizo en la sesión del jueves pasado, cuando los populares en la Cámara se quedaron cortos por un solo voto de aprobar la RCC 278.

En el Senado, sin embargo, Dalmau Santiago tiene el reto de lograr al menos dos votos entre todas las delegaciones fuera del Partido Popular Democrático para aprobar la pieza y hoy no tiene certeza de que los conseguiría.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernánez Montañez, indicó que la resolución bajará a votación y que la Sección 39.3 del cuerpo legislativo dispone que para llevar a reconsideración un proyecto o resolución, “solamente podrá solicitar la reconsideración de la medida legislativa o asunto votado cualquier representante que, mediante su voto, fuere parte del grupo que obtuvo la mayoría en esa votación”.

En ese caso, sería un representante popular quien tendría que solicitar la reconsideración. Se espera que hoy la mayoría popular cuente con el voto de su vicepresidente, José “Conny” Varela, que sería el voto 26 requerido para aprobar la pieza.

En entrevista hoy con El Nuevo Día, Dalmau Santiago indicó que llevará a votación mañana la versión que reciba del Senado. Sostuvo que quiere acelerar el proceso debido al calendario que le ha fijado la Junta de Supervisión Fiscal y la jueza Laura Taylor Swain.

El calendario dispone que para el 18 de febrero la Legislatura deberá presentar un presupuesto modificado para el año fiscal en curso.

“Si tiene los votos bien y si no los tiene, pues no los tiene”, dijo Dalmau Santiago.

El Nuevo Día supo que varios líderes sindicales de la clase magisterial se reunieron con senadores del Partido Nuevo Progresista. Plantearon la necesidad de que, por lo menos, la RCC 278 sea enmendada para que cualquier trámite relacionado al retiro de los maestros se posponga hasta que se decida la apelación que el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública radicó en el Tribunal de Apelaciones de Boston, donde se intenta detener la transformación del sistema de retiro de los educadores de un sistema de pensión definida a un sistema de contribución definida.

Cuando se le indicó a Dalmau Santiago que tiene ante si el reto de conseguir dos votos adicionales, enumeró las supuestas bondades de la pieza legislativa.

“Esta medida enmienda el presupuesto vigente para cumplir con el Plan de Ajuste aprobado en Cámara y Senado y firmado por el Gobernador, certificado por Natalie Jaresko y aprobado por el tribunal. Con la medida se cumple con el tribunal para pagar, que es lo que falta para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Ahí está el dinero del retiro de los policías, el dinero para el aumento de los maestros, los fondos para Retiro 2000, el fondo para las pensiones. Están los pagos establecidos por el tribunal y si no se aprueba no se puede cumplir con la orden del tribunal”, sostuvo Dalmau Santiago.

¿La llevaría a votación sin la certeza de tener los 14 votos?. le preguntó El Nuevo Día.

“No tengo mucha alternativa porque se me vence el término que dio el tribunal. Haría un esfuerzo para aprobarlo mañana”, dijo Dalmau Santiago al indicar que ha tenido conversaciones con miembros de otras delegaciones.

“Las he tenido. La semana pasada los tenía (los votos necesarios), no sé si mañana. En el conteo de la semana pasada teníamos más de 14 votos, incluyendo a penepés”, dijo Dalmau Santiago. “Hay que ver qué deciden los legisladores. No los puedo obligar y si le van a hacer caso al gobernador...”.

“El Gobierno de Pedro Pierluisi necesita que se cumpla con lo establecido con el tribunal para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Es un riesgo muy grande para el gobernador decirles a sus legisladores que no voten a favor de la medida”, dijo.

Dalmau Santiago sostuvo que para el primer ejecutivo es “fácil” criticar la creación del fondo de $50 millones, a pesar de que el dinero está disponible.

“Para el gobernador, es beneficioso hablar de que los legisladores quieren aprobar, dentro de los cambios al presupuesto un barril, pero no es un barril. Un barril era un fondo individual que se le daba a cada legislador y ese legislador iba poco a poco gastando el dinero de un pote que se le asignaba de $455,000″, dijo Dalmau Santiago, al hacer una distinción entre dicho proceso, modificado a principios de siglo y el que se llevó a cabo hasta el final del pasado cuatrienio y que incluía la aprobación de una resolución con que se delineaba claramente cómo se repartiría el dinero, que entonces saldría de una porción minúscula del Impuesto de Ventas y Uso.

Dalmau Santiago recordó que en las vistas públicas de la RCC 278 en la Cámara el propio gobierno indicó que al 30 de junio tendría un sobrante de sobre $800 millones.

“Si hay un sobrante, se están destinando $50 millones para mejoras permanentes y el legislador tiene que radicar una Resolución Conjunta, que pase por las Comisiones de Hacienda, que se apruebe por los dos cuerpos y que la firme el Gobernador. Es transparencia total”, dijo Dalmau Santiago.

El líder senatorial reconoció que hay una “aparente apatía” a aprobar a medida con el fondo de $50 millones. “Veremos a ver si la Cámara tiene los votos hoy y veremos a ver si el Senado los tiene mañana”.

Preocupaciones de William Villafañe

En entrevista por separado, el senador penepé William Villafañe dijo que él entiende que la Junta de Supervisión Fiscal, al estar ya vigentes las estipulaciones del plan de ajuste de la deuda, puede ordenar los pagos a los bonistas sin intervención legislativa. No obstante, señaló que si no se cumple con la aprobación de la RCC 278 de alguna manera se estaría enviando un mensaje de que el país no quiere la salida del ente fiscal.

“Si no se aprueba nos pone a nosotros en una posición de incumplimiento que, desde mi punto de vista no va a suceder porque la Junta puede hacer la asignación presupuestaria ellos. Ya la obligación está”, sostuvo al referirse a la Ley 53-2021. “Mi preocupación es que si el gobierno electo no asume esa responsablidad le da una excusa a la Junta que se queden”.

Villafañez votó en contra del proyecto que se convirtió en la Ley 53-2021.

“Pero reconozco que esos pagos hay que cumplirlo”, dijo. “En el caso de estas cosas que han incluido -incluyen el fondo de $50 millones- creo que son cosas que se deben atender separadamente”, sostuvo.

Según Villafañe, Pierluisi indicó que, a fin de cuentas, podría emitir un veto de línea al fondo de $50 millones.

“Nadie va a aprobar cheque en blanco”, dijo. “De la manera que está mi recomendación se puede aprobar con el compromiso de que el Gobernador le dé un veto de línea y lo demás sigue intacto”.