José Luis Dalmau propone incentivo federal por inversión para promover el desarrollo económico en Puerto Rico

“Tengo total confianza en que esta iniciativa será presentada en el Congreso en las próximas semanas” , reiteró, tras asegurar que el ITC resulta en un modelo más atractivo debido a que la otorgación del crédito –de una tasa de 40%– no estaría atada a la creación de nuevos empleos, contrario a otros incentivos.

“Hemos hablado con más de una docena de legisladores en Cámara y Senado federal. No he hecho públicos los nombres de los legisladores, porque queremos que esto sea un proyecto que nos una como pueblo y que no nos divida. Siempre que hay un proyecto en el Congreso, entra la cosa política y de status, y yo creo que este es un proyecto para todo el mundo”, puntualizó.