El senador independiente José Vargas Vidot indicó esta mañana que discutirá con personal de su comisión y con los coautores del proyecto que prohíbe las terapias de conversión los próximos pasos a seguir sobre la medida, que podrían incluir una petición de prórroga al pleno legislativo con la intención de presentar un nuevo informe y que sea llevado a votación.

Un primer informe del Proyecto del Senado 184 -entiéndase la combinación del análisis de la medida a través de resúmenes de ponencias y el proyecto de ley- fue derrotado ayer, jueves, en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción en votación 7-8. Al tratarse de la derrota de un informe positivo, la comisión solo tiene que notificar la votación a Secretaría y no al pleno legislativo.

Sin embargo, por reglamento del Senado, la comisión que preside Vargas Vidot tiene hasta el 13 de mayo para rendir un informe al pleno.

¿Qué opciones tiene Vargas Vidot?

Solicitar una prórroga al pleno, aunque una moción de ese tipo tiene que ser votada. Solicitar el descargue de la medida que, en esencia, significa que se obvia el proceso en la comisión y se lleva la votación del PS 184 al pleno.

Esa segunda solicitud tiene que ser avalada por el pleno y esta mañana Vargas Vidot indicó que él no solicitará el descargue.

“No lo voy a pedir. Estoy en contra de los descargues en medidas que requieren consenso”, indicó.

No obstante, Vargas Vidot aclaró que el PS 184 todavía está con vida y que, básicamente, el proyecto está en una pausa en la comisión.

“Cuando una comisión emite un informe positivo, como el nuestro y los integrantes de la comisión votan en contra de ese informe, sigue siendo positivo. Técnicamente la media está viva, pero se engaveta en la comisión”, indicó. “Hay planteamientos de que mientras la medida tenga un informe positivo, aunque no tenga el aval de los senadores y senadoras en la comisión, la realidad es que de lo que estás en contra es del informe y el informe puede tener cualquier problema de redacción...”, dijo al hacer una distinción entre el relato en que se resumen las ponencias y el proyecto.

Vargas Vidot había indicado que la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, realizó cambios a la sección del análisis de la medida en el informe para recalcar sobre ciertas datos ofrecidos en vistas pública que, según el senador, aclaran críticas sobre la supuesta ambigüedad del proyecto. El independiente sostuvo que el próximo paso a tomarse en la comisión será consultado con los coautores de la medida, entiéndase María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe, Rivera Lassén y Javier Aponte Dalmau.

“No soy el único autor y no voy a tomar decisiones sin las demás personas. No quiero seguir con la responsabilidad de extender un calvario hacia las demás personas y no quiero que esto sea una expresión de terquedad”, dijo Vargas Vidot. “Hay que medir las opciones. Hay una opinión prejuiciada bien formada de grupos que tienen la capacidad de influenciar la mentalidad electoral de algunos senadores”, indicó.