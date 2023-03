El senador popular Juan Zaragoza denunció este lunes un supuesto patrón de “negligencia” por parte del gobernador Pedro Pierluisi y del director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, para defender las leyes y la política pública del Estado ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Zaragoza, quien solicitó la renuncia inmediata de Marrero, denunció que son cinco las leyes que han quedado sin efecto por la JSF, esto luego que el Ejecutivo no cumpliera con el requisito impuesto en la “Ley Promesa” que exige presentar un análisis económico de toda legislación que pudiera impactar las finanzas del Estado.

“Con su inacción al defender nuestras leyes, Aafaf se está abrogando un poder de veto inconstitucional. Marrero y Aafaf le están entregando un puñal a la Junta de Supervisión Fiscal para que estos anulen las leyes autorizadas por los líderes”, sostuvo el legislador durante una conferencia de prensa. “Creo que ya es hora de que el señor Marrero se concentre en el Departamento de Estado y deje en Aafaf a alguien que pueda hacer su trabajo”, expuso.

PUBLICIDAD

El viernes pasado la jueza federal Laura Taylor Swain declaró nula la llamada reforma laboral del 2022, estatuto que hubiera reinstalado algunos de los derechos que perdió la clase trabajadora del sector privado con la aprobación de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017 (Ley 4-2017). Al emitir su determinación, Swain señaló que el gobierno nunca proporcionó el análisis del impacto económico que tendría la Ley 41 de 2022.

Las otras leyes objetadas por la JSF en el tribunal que quedaron sin efecto son: la Ley 138-2019, para prohibirle a los planes médicos privados la práctica de cerrar sus redes; la Ley 82-2019, que creaba la Oficina del Comisionado Regulador de la PBMs; la Ley 90-2019, que prohibía a los planes médicos privados pagarle a sus proveedores una cantidad menor a la establecida por CMS para Puerto Rico; y la Ley 142-2020, dirigida a evitar que se alterase el criterio médico por parte de una aseguradora de salud.

“Con lo que sucedió el viernes es la quinta vez en los pasados años que la Junta deja sin efecto leyes por incumplimiento de Aafaf de hacer su trabajo”, indicó Zaragoza. “Aafaf se ha convertido, en efecto, en una herramienta para hacer vetos de facto de las leyes del Estado Libre Asociado. Es decir, la Legislatura aprueba una ley, el gobernador se enfrenta a la ley, no le gusta la ley, pero, ¿qué hace? La firma. Y, entonces, se vira y le dice a Aafaf: denle muerte, no sometan el estimado”, indicó

PUBLICIDAD

Mencionó, a modo de ejemplo, que en el caso de la Ley 138-2019 el gobierno sometió una certificación inicial de media página afirmando que no había impacto fiscal y nunca presentó un estimado formal bajo el estándar establecido por el tribunal. Mientras, en el caso de la Ley 82-2019, la Aafaf entregó una certificación inicial estimando en $475,131 el impacto del estatuto, pero no explicó cómo llegó a la cifra.

“El único certificado de cumplimiento y estimado presentado por el gobierno, que en conjunto comprenden menos de media página de texto…no proporcionan ningún contexto o análisis que respalde la afirmación de la certificación de coherencia con el plan fiscal”, señaló Zaragoza al citar una de las decisiones emitidas por el Tribunal de Boston.

Al gobernador, Zaragoza le recomendó que tenga la valentía de decir cuando no está a favor de una ley aprobada por la Legislatura. “No juegue con el país, no juegue con los obreros, no juegue con los patronos…no haga el papelón, no haga escena para la foto y quedar bien con la gente. El país quiere oír la verdad, quiere soluciones prácticas”, señaló.

Y esa inacción no es por incapacidad, esa inacción es por diseño.