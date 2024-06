Jubilados reclaman acción: “Son 17 años viviendo y sobreviviendo con la misma pensión con la que nos retiramos”

Tras “más de 17 años sin un incremento a las pensiones”, el PC 2038 busca aumentar en un 10% –en una primera fase- las pensiones de los jubilados del gobierno central, con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico . “Son 17 años viviendo y sobreviviendo con la misma pensión con la que nos retiramos. El gobierno estableció una política pública de cero recortes a las pensiones, sin embargo, el no recibir un aumento por los pasados 17 años constituye una violación a este política pública ”, afirmó Susan Rivera, portavoz del Capítulo de Jubilados de UNETE.

“No les tengo que decir que apenas llegamos a mediados de mes. No les tengo que decir que a veces tenemos que escoger qué vamos a pagar, no les tengo que decir que cuando vamos al supermercado nos sorprendemos viendo los precios que cada vez están más altos y muchos de esos artículos no pueden ir a nuestra canasta”, expuso.