La Junta de Planificación (JP), a través del jefe de su división legal, Héctor Morales, reconoció hoy, miércoles, que tiene la facultad de hacer valer la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley 161 de 2009) para solicitar, por la vía judicial, el derrumbe de estructuras ilegalmente construidas, como las que abundan en la zona de las Reserva Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.

En la continuación de las vistas públicas de la Comisión cameral de Recursos Naturales, el representante Denis Márquez aludió al artículo 14.1 de la Ley 161, que faculta a la JP y a otras dependencias, como gobiernos municipales, consorcios, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a hacer la petición al tribunal, en representación del interés público, para, entre otras cosas, solicitar la demolición de obras construidas sin los permisos necesarios.

En un extenso careo con el legislador independentista, Morales respondió que, en el caso de los terrenos en Salinas, la JP no tiene información de las partes, entiéndase supuestos dueños o titulares de las propiedades, y planteó que, sin esa información, la dependencia pública no podría actuar.

“Podría”, respondió luego Morales, cuando Márquez le insistió en que el citado artículo facultaba a la JP a solicitar demoliciones.

“El consorcio (CCVS, Cayey, Coamo, Villalba y Salinas) ha dicho bajo juramento que ellos no han otorgado permisos de construcción o de uso en la reserva nacional… pero todo el mundo ha visto que hay decenas de construcciones”, dijo Márquez. “Hay edificaciones, piscinas, muelles, rampas, plataformas. Independientemente de si hay titularidad o no, no tienen permisos”.

El consorcio CCVS tiene la facultad de dar permisos de construcción desde 2016.

Cuando Márquez le insistió si, como director de la División Legal de la JP, recomendaría a los directivos tomar tal acción, Morales respondió: “Con la información completa, claro que sí, lo podemos recomendar”.

Más tarde en la vista, Márquez le entregó a Morales una lista de individuos que el DRNA ha identificado como poseedores de terrenos y propiedades en la zona.

“Hay una obligación jurídica de defensa del ambiente y moral de la JP, que tiene que responderle al país. El DRNA no lo ha hecho, el consorcio no lo ha hecho ni el municipio”, sostuvo Márquez.

Durante una vista pública el 21 de abril, la directora de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, Aitza Pabón hizo serios señalamientos sobre la comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda Torres, al indicar que la funcionaria básicamente ignoró información que ella le brindó, entre 2020 y 2022, en torno a crímenes ambientales en la reserva, e instó a la comisión de la Cámara a citarla.

El organismo legislativo citó hoy a Ronda, pero no le hicieron preguntas sobre las denuncias de Pabón. El presidente de la comisión, Edgardo Feliciano, tuvo que irse de la audiencia a media mañana por una situación personal.

La prensa abordó a Ronda al terminar la audiencia, pero se negó a contestar preguntas.

Durante la vista, Ronda responsabilizó a la División Legal del DRNA por la acumulación de querellas, que emanan de investigaciones de vigilantes. A nivel isla, son alrededor de 100 detenidas en la División Legal desde que ella llegó a la posición de comisionada en 2019.

Por ejemplo, a preguntas del representante popular Jesús Manuel Ortiz, Ronda confirmó que una querella del 2019 por relleno de terreno y corte de mangle está detenida en la División Legal del DRNA por la falta de un agrimensor que tiene que completar un trámite. Igualmente, mencionó una querella del 2017 que la División Legal no aceptó porque, aunque el vigilante ocupó una excavadora utilizada para relleno, “no se intervino con nadie” entonces.

Otra querella, del 2020, se detuvo por falta de un estudio de un biólogo. Además, la División Legal ha solicitado que se tomen nuevas fotos del daño causado.

“Es inaudito que se esté cometiendo un crimen ambiental delante de todo el mundo”, dijo Ortiz.

/ Representantes de los partidos políticos con sillas en la Cámar de Representantes llevaron a cabo una vista ocular de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas tras la invocación de una Comisión Total por el presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, y por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano Sánchez. (Xavier J. Araujo)

Hernández Montañez aseguró que los informes de la investigación se llevarán a fiscalía federal y a cualquier otra entidad estatal y federal con jurisdicción sobre el caso. (Xavier J. Araujo)

Durante el recorrido, el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, tuvo un altercado con Hernández Montañez y con otros miembros de la delegación en la que, inclusive, intercambiaron palabras soeces. (Xavier J. Araujo)

Durante el altercado, Molina también llamó a capítulo a Luis "Narmito" Ortiz Lugo (gorra roja), represente por los distritos de Salinas, Arroyo y Guayama, por los permisos de instalación de contadores de agua de la AAA en los terrenos protegidos. Molina también cuestionó el rol de la alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla Colón, en primer plano. (Xavier J. Araujo)

La Comisión Total se organizó tras salir a la luz pública, en las pasadas semanas, que personas, supuestamente, invadieron los terrenos de la Bahía de Jobos, una zona natural protegida por mandato federal, para establecer una comunidad de casas rodantes. (Xavier J. Araujo)

La situación provocó la renuncia, la semana pasada, del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo. (Xavier J. Araujo)

Sin embargo, múltiples funcionarios y defensores del ambiente han indicado que han advertido sobre el problema en Bahía de Jobos desde hace varios años atrás. (Xavier J. Araújo Berríos)

Precisamente, Anaís Rodríguez, secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales, estuvo presente en la vista ocular e indicó que, desde el 2015, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA realizó 40 intervenciones con personas por cortar mangles, por la construcción de muelles y por rellenar terrenos protegidos. (Xavier J. Araujo)

Durante el recorrido, el coordinador del Programa Ambiental del DRNA, Milton Muñoz, reconoció que la agencia estaba enterada de estos desarrollos y crímenes ambientales desde hace mucho tiempo y que intentaban llamar la atención y cooperación de otras agencias gubernamentales. Añadió que en el 2015 presentaron una orden de cese y desista, cuyo proceso culminó en 2020 sin mayores consecuencias. En la foto, Hernández Montañez (camisa blanca) y Feliciano Sánchez (camisa negra). (Xavier J. Araújo Berríos)

Denis Márquez, representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también estuvo presente en la vista ocular. (Xavier J. Araujo)

A lo largo del recorrido, los legisladores vieron las instalaciones de infraestructura eléctrica y de agua potable que, según investigaciones realizadas por la AEE y la AAA, una buena cantidad fueron realizadas de manera fraudulenta. (Xavier J. Araújo Berríos)

La AAA reconoció que existen múltiples instalaciones de contadores de agua potable llevadas a cabo tras recibir información falsa. (Xavier J. Araújo Berríos)

Por su parte, en su pesquisa, la AEE identificó, preliminarmente, 47 conexiones en el barrio Las Mareas que no cumplen con los requisitos que exige la corporación pública para otorgar un contrato de servicio de electricidad como, por ejemplo, el permiso de uso y la escritura o contrato de arrendamiento. (Xavier J. Araújo Berríos)

El Departamento de Justicia inició, el pasado 30 de marzo, una pesquisa criminal sobre las construcciones realizadas en Bahía de Jobos, y el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli Hernández, sostuvo que evalúa asignar un fiscal adicional, lo que elevaría a tres el número de letrados a cargo de la investigación. (Xavier J. Araújo Berríos)

Durante el recorrido, los legisladores y funcionarios de agencias observaron el nivel de destrucción en los terrenos protegidos, incluyendo basura y escombros luego que muchos residentes optaron por remover, el pasado fin de semana, sus casas rodantes. (Xavier J. Araújo Berríos)

El DRNA tardará en conocer los daños que sufrió la bahía y sus terrenos por las construcciones realizadas. (Xavier J. Araújo Berríos)

Se sabe que personas rellenaron terrenos de mangle para llevar a cabo construcciones en la zona. (Xavier J. Araújo Berríos)

Personal de la AAA inspecciona un contador en una de las residencias en la zona. (Xavier J. Araújo Berríos)

“Dicen que falta asistencia técnica, que falta el agrimensor. No las acepta la División Legal”, dijo Ronda, al sostener que, entre las 100 querellas detenidas, hay “muchas” con órdenes de detención de trabajos.

“¿Por qué se ha multiplicado el crimen ambiental y no se ha detenido?”, le preguntó el representante penepé Joel Franqui Atiles.

“Por la lentitud de la división de asuntos legales cada vez que se somete una querella y por falta de asistencia técnica”, contestó Ronda. “Necesitamos que los casos se vean a la brevedad posible. Intervenimos si hay construcción, corte de mangle, relleno de humedales. Intervenimos y, si el caso no se ve, la persona sabe que no se ha visto, y el proceso es tan largo que da paso a otras construcciones”.

Ronda sostuvo que el Cuerpo de Vigilantes puede realizar arrestos por construcciones ilegales, pero, en los tribunales, les indican que tienen que agotar los procesos administrativos.

A preguntas de representantes, Ronda confirmó las denuncias de otros vigilantes sobre la falta de personal, aunque rechazó señalamientos en su contra que han llegado a la Cámara sobre supuesto maltrato de empleados.

La representante y presidenta incidental de la comisión, Estrella Martínez, llevó a Ronda a reconocer que, desde que llegó al cargo en 2019, recibió información de vigilantes sobre problemas de seguridad en el área en controversia, pero no fue hasta este año que notificó al jefe del área policiaca de Guayama.

“No había querellas”, dijo Ronda, al sostener que se activó personal armado del DRNA en el lugar.

Cuando Ronda llegó al DRNA hace 23 años, había unos 500 vigilantes, y hoy son 308.

“Todo afecta. De tres turnos de trabajo, bajamos a dos, y de dos, estamos bajando a uno. Es muy poco el personal para cubrir tantas áreas”, enfatizó.

“¿No tiene la capacidad de defender los recursos naturales?”, le preguntó Márquez.

“Correcto”, contestó Ronda.

Se expresa Idebajo

Roberto Thomas Ramírez, coordinador general y portavoz de la Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (Idebajo), una organización de base comunitaria que aglutina a otros grupos comunitarios, ciudadanos, ambientales, culturales en la zona de Salinas, Guayama y Arroyo, indicó en una ponencia entregada la Cámara que la investigación sobre el crimen ambiental en Camino del Indios no se da en el vacío y forma parte de lo que describió como una “historia larguísima” de crímenes ambientales e injusticia social institucionalizada.

“Provocada por las estructuras de gobierno del país y la organización social desigual que en el mismo impera, condiciones que se vienen dando en la zona, y que persisten y rodean la actual Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos. Y es que lo que hoy nos convoca aquí, no es solo un evento aislado al interior de una ni la cantidad de permisividad, complicidad y abandono por parte del Estado ante unos poderes que ocuparon esa área, sino de un modelo que siempre nos ha considerado zona de sacrificio, facilitando actividades contaminantes y cimentando una desigualdad que aun hoy mantiene al municipio de Salinas en aproximadamente un 50% de nivel de pobreza”, indicó Thomas Ramírez.

“El desastre del mangle en Camino del Indio es la metáfora de un desastre más profundo, el del abandono, abuso y exclusión de la comunidad Las Mareas”, abundó.

Idebajo exige que se restaure el mangle eliminado, que se reconecten dos cuerpos de agua conocidos como Mar Negro y Mar Blanco, que se elimine el relleno con el cuidado necesario para evitar inundaciones, un mejor uso de la infraestructura sanitaria para evitar la contaminación y que se garantice el acceso de fondos ya identificados para mitigación.

Víctor Alvarado Guzmán, portavoz de Diálogo Ambiental, indicó que el daño ambiental en la costa se ha expandido a otros lugares de Salinas.

“Durante décadas, venimos advirtiendo sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural ante un desarrollo destructivo, que pone en peligro a las comunidades. Lo que está pasando en Las Mareas, dentro y fuera de la Reserva, se ha generalizado a toda la costa de Salinas y en otros pueblos. ¿También va a investigar la devastación general que está ocurriendo en otros pueblos? ¿Alguien va a ponerle el cascabel a la Oficina de Gerencia de Permisos?”, cuestionó Alvarado Guzmán.

El portavoz de los pescadores, Fernando Bonilla, dijo que la lucha por las playas y la conservación del mangle data de 1972, pero que ahora la situación es mas crítica al continuarse las edificaciones ilegales y la construcción de muelles privados.

“Las agencias gubernamentales responsables de velar por el buen manejo y uso de las playas, mangles, lagunas y vida marina han sido poco eficientes en el desempeño de sus funciones al permitir, en muchas ocasiones, el corte de mangle, relleno de solares, edificaciones clandestinas, la construcción de cercas que impiden el acceso de las playas a los vecinos de Las Mareas, la creación de vertederos ilegales por parte de los vacacionistas”, lee la ponencia.

En 1978, el Tribunal Federal emitió un fallo a favor de los pescadores, mediante el cual se prohibió a los vacacionistas el corte de mangle, echar relleno y construir muelles; además, para hacer cualquier edificación, tenían que consultar con el Cuerpo de Ingenieros. También ordenaba a un grupo de dueños de casas de veraneo rehabilitar tres canales para que hubiera un flujo de agua del Mar Caribe o Mar Blanco al sector del Mar Negro para evitar que el mangle se secara.

“A pesar de la orden emitida por el Tribunal Federal, Recursos Naturales y el Cuerpo de Ingenieros, quienes conocen bien la situación, hasta el día de hoy no han hecho nada para implementar el mandato judicial”, intervino Thomas Ramírez.