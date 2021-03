El Departamento de Justicia sostuvo esta tarde que cualquier legislación que pretenda modificar el estado de derecho en torno a las escoltas a gobernadores debe aplicare de manera prospectiva.

La postura de Justicia fue consignada en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que evalúa el Proyecto de la Cámara 19.

El proyecto del representante popular Orlando Aponte persigue dos asuntos: que no se pueda considerar como exgobernador a un primer ejecutivo que haya renunciado al cargo -como ocurrió con Ricardo Rosselló Nevares-; y prohibir “al comisionado o superintendente de la Policía de Puerto Rico asignar o proveer escoltas a cualquier exmandatario que no cumpla con alguno de estos requisitos”.

Por “requisitos”, el proyecto se refiere a que el primer ejecutivo haya sido electo por elección popular, que no haya sido destituido y que no haya renunciado al cargo. Esto significa que el proyecto propuesto reconoce la decisión del Tribunal Supremo, que le ha permitido a varios exgobernadores tener escolta una vez han salido de su cargo y retenerla, en algunos casos ininterrumpidamente, tras abandonar La Fortaleza.

PUBLICIDAD

Estos son: Carlos Romero Barceló, Alejandro García Padilla, Pedro Rosselló y Luis Fortuño, quienes tienen derecho a escolta cuando están en Puerto Rico.

En ponencias enviadas, los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Sila María Calderón, apoyaron la medida. Mientras, Alejandro García Padilla solicitó tiempo adicional para expresarse.

En una ponencia firmada por el secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli, recordó que una decisión del Tribunal Supremo determinó que las escoltas de los exgobernadores constituye un derecho adquirido, pero que el alto foro judicial reconoció que la Legislatura puede hacer cambios al estado de derecho de manera prospectiva, lo que significa que su efecto entraría en vigor a partir de la firma de la nueva ley y no tendría efecto sobre derechos que han sido reconocidos.

Es decir, si el proyecto se convierte en ley, no le aplicaría al único gobernante que ha renunciado al cargo: Rosselló Nevares.

“Es la posición del Departamento de Justicia que las limitaciones propuestas en el Proyecto de la Cámara 19 deben tener carácter prospectivo para que sea compatible con las normas vigentes en nuestro ordenamiento”, sostuvo Emanuelli en su ponencia.

Por su parte, el secretario designado de Seguridad Pública, Alexis Torres, también insistió en que la aplicación de la propuesta ley debe ser prospectiva, por lo que insistieron en que se debe consultar con Justicia.

Torres, de hecho, no objetó que la pieza legislativa le quite al comisionado de la Policía toda discreción que pueda tener para asignar una escolta a un exgobernante que no cualifique, incluso si ha recibido amenazas contra su vida.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día supo que, si bien el proyecto de ley no toca las escoltas de todos los pasados gobernadores, excepto las de Rosselló Nevares, se incluirá lenguaje en la medida para que, de forma prospectiva, exgobernadores comenzando por Pedro Pierluisi tengan un límite del derecho a la escolta por 10 años luego de salir de La Fortaleza.