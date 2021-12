La senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme, solicitó ayer, lunes, que se retirara el proyecto de ley que limitaba el acceso al aborto a menores de edad.

Riquelme, quien hizo el anuncio sin entrar en detalles durante la sesión de ayer, figura como coautora de la medida junto al portavoz penepé, Thomas Rivera Schatz.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, Migdalia González, había advertido que el proyecto no había recibido una sola ponencia que lo favoreciera tal y como había sido redactado. La comisión no ha rendido un informe del proyecto.

Riquelme no contestó esta mañana a una llamada de este diario.

Quien más se ha acercó a favorecer la medida lo fue el Departamento de Justicia, que condicionó su endoso a que se incluyeran una serie de enmiendas.

El proyecto de ley, entre otras cosas, proponía crear un procedimiento en el Tribunal de Primera Instancia para que una menor de 18 años pueda solicitar la autorización de un magistrado o magistrada para realizarse un aborto en caso de que sus padres o tutores se opusieran. Si bien ese procedimiento judicial está reconocido por jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal, el lenguaje incluido en el PS 591 para regular ese trámite se aleja de la jurisprudencia establecida, había advertido Justicia.

Justicia señaló en una ponencia que en el caso Ohio vs. Akron Center for Reproductive Health se incluyeron cuatro criterios que se tienen que cumplir para que el trámite judicial sea “adecuado” que son:

1- La menor debe de demostrar que tiene madurez e información suficiente.

2- Debe demostrar que el aborto atiende sus mejores intereses.

3- Se debe garantizar el anonimato de la menor.

4- El proceso tiene que ser expedito.

Algunos de esos criterios no están incluidos en el PS 591, donde igualmente se dispone que ningún médico podrá efectuar un aborto a una menor que no ha cumplido 18 años y que no esté emancipada, a menos que obtenga por escrito el consentimiento de la menor y del padre o madre que ostente la patria potestad.

Al referirse al proceso alterno judicial, la medida añade un criterio no contemplado en la jurisprudencia federal: “si demuestra que ninguna de las personas cuyo consentimiento debe obtenerse se encuentra disponible o, de estar disponible, se niegan a dar el consentimiento”, lee la medida.

El proyecto tiene otras disposiciones, como ordenar inspecciones anuales por parte del Departamento de Salud a los centros de terminación embarazos, obligar la colocación de un letrero en una clínica de este tipo que advierta que ninguna mujer podrá ser obligada a realizarse un aborto, exigir que esas instalaciones tengan seguridad privada y legislar protecciones a bebés que hayan sobrevivido abortos.

En el contexto de los bebés que sobrevivan abortos, el proyecto obliga a todo médico y el personal que realice un aborto a que, si el neonato nace con vida tras un procedimiento de este tipo, se provean “todos los cuidados clínicos necesarios para la supervivencia de la criatura”.

El proyecto establece que el doctor o doctora, en estos casos, tendrá que recordarle a la gestante que puede asumir la custodia o cederlo en adopción. Sin embargo, no contempla qué recursos necesitaría el Estado para atender a una criatura con severos problemas de salud.