En momentos en que “hackers” están en control del sistema de AutoExpreso, la Cámara de Representantes aprobó a viva voz en su sesión legislativa proyecto de ley que, entre otras cosas, ordena la eliminación de cualquier multa en el sistema registrada entre el 1 de julio de 2021 y la fecha en que la pieza legislativa sea convertida en ley.

Fue el 1 de julio del 2021 cuando AutoExpreso retomó el cobro de multas por infracciones, luego de dejarlas en suspenso durante la pandemia.

El director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, reveló hoy que los “hackers” están solicitando una cantidad de dinero para liberar los datos secuestrados desde el pasado 16 de abril. González ha dicho que el sistema no se ha podido restablecer para reanudar el servicio, por lo que no se están registrando multas. También ha señalado que no han encontrado evidencia de que se hayan comprometido los datos de las personas que están registradas en el sistema de AutoExpreso.

PUBLICIDAD

El sustitutivo a los proyectos de la Cámara 863 y 811 tiene otros dos propósitos: aumenta de 120 horas a 15 días el plazo que tendrá cualquier ciudadano para recargar sin tener que pagar la multa de $15 y dispone que, aunque un ciudadano cometa múltiples infracciones en un mismo día, se le expida una sola multa de $15 cada 24 horas.

La pieza legislativa también obliga a AutoExpreso a notificar, mediante correo electrónico, mensaje de texto o llamada automatizada dentro de un periodo de 24 horas de que se cometa cada infracción.

“Ahora mismo pasas cinco pesajes y tienes cinco multas ($75). Sería una sola, pero la mayor preocupación de las personas es que te daban cinco días nada más y estamos subiendo a 15 porque la mayoría de las empresas pagan bisemanal o quincenal”, dijo el representante popular José Aníbal Díaz Collazo, quien firmó el informe positivo como presidente de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas.

“Los cinco días no daba tiempo, así que serían 15 días”, insistió.

En el 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó una ley cancelando todas las multas que estaban en el sistema de AutoExpreso.

“El sistema no está funcionando bien”, dijo Díaz Collazo.