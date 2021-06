La Cámara de Representantes aprobó en su sesión de hoy al Proyecto de la Cámara 742, que crea un mecanismo para que empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasaron a agencias del gobierno al no formar parte de la nómina de LUMA Energy, puedan pasar a los municipios mediante un destaque.

La medida fue objetada en vistas públicas por la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) y la (AEE). En el caso de la OATRH, presuntamente por ser innecesaria.

La gerencia de la AEE sostuvo, por su parte, que el proyecto se queda corto ya que actualmente se les reconoce a los exempleados de la AEE que pasen a otras dependencias una “transferencia permanente”.

El PC 742, radicado el 7 de mayo, es de la autoría del representante popular Ramón Luis Cruz Burgos.

Mediante el mecanismo de destaque a los municipios, que originalmente sería de un año, aunque puede ser extendido, la dependencia gubernamental a la que sería transferido los ahora exempleados de la AEE continuaría pagando el salario de trabajador.

El portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez indicó que su delegación favorecería la medida y mencionó, por ejemplo, que alcaldes podrían crear brigadas para atender averías en el sistema eléctrico.

El representante popular Luis Raúl Torres, sin embargo, argumentó que la medida podría lucir “simpática”. Señaló que los empleados que podrían beneficiarse serían unos 3,000, pero solo un pequeño grupo de 300 o 400 irían a labores de mantenimiento. También cuestionó si hay municipios que pueden pagar los salarios de los empleados. De hecho, se desconoce si las propias agencias del Gobierno tienen los fondos para cumplir con esa responsabilidad.

“¿Cómo vamos a pedir destaques a los municipios si no hemos resuelto el problema presupuestario a las agencias a que fueron movilizados?”, señaló Torres al también recordar que hay una gran cantidad de empleados también esperan porque se presenten querellas impugnando el proceso de movilidad.

“Me parece salomónica y prematura”, dijo al defender la medida y cuestionar si los municipios podrían pagar el plan médico de esos obreros.

“La realidad es que es prematuro hacerlo de esta forma”, insistió. “Va a provocar un problema más grave”.

Torres, quien dijo que votaría a favor por tratarse de una medida de un compañero popular, lamentó que Cruz Burgos no estuviera presente en el hemiciclo para contestar preguntas sobre la medida. Sí estuvo allí el presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, quien reconoció que en la vista pública de la medida no estuvo citado el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Ortiz sí le indicó que el salario de los trabajadores fue incluido en el presupuesto cuando se creó un fondo especial de $89.3 millones.

La Cámara Baja también aprobó el Proyecto de la Cámara 766, que extiende automáticamente todos los convenios colectivos del gobierno, que expiran este próximo 1 de julio.

El Proyecto de la Cámara 766 había sido aprobado a viva voz el sábado pasado, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, lo retiró de la lista de votación final. Hoy se aprobó manteniendo un lenguaje que previamente había borrado y que, en síntesis, prohíbe que se celebren elecciones sindicales mientras se continúan negociando convenios en el Gobierno.

El lenguaje fue impulsado, supo El Nuevo Día, por la Asociación de Maestros, que intenta impedir que la Federación de Maestros los rete como representante sindical exclusivo del magisterio.

La Cámara igualmente dio paso al Proyecto del Senado 152 que crea la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico.

Una medida similar presentada por el exsenador Juan Dalmau Ramírez fue vetada por la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garced. La iniciativa fue retomada este cuatrienio por la senadora pipiola María de Lourdes Santiago y el senador independiente José Vargas Vidot, quienes lograron que el proyecto fuera aprobado unánimemente en el Senado.

La nueva oficina tendría la responsabilidad de canalizar servicios de interpretación, gestoría y coordinación de servicios entre las diferentes agencias gubernamentales, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo, quede excluida de recibir los servicios básicos a los que tiene derecho.

Se estima que la comunidad sorda puede alcanzar las 200,000 personas en el país.

La nueva oficina también tendría un director ejecutivo, un asesor jurídico enfocado o enfocada en brindar servicios a la comunidad sorda.

La Cámara igualmente dio paso al Proyecto de la Cámara 402, que limita el uso de imágenes tomadas por Sistemas Aéreos No Tripulados, conocidos como “drones”.

“Ninguna persona, entidad o agencia estatal, utilizará un sistema aéreo no tripulado para llevar a cabo vigilancia de, recolectar evidencia o información acerca de, o fotografiar o electrónicamente grabar, personas o propiedades privadas específicas, sin su consentimiento”, lee el proyecto. “Las imágenes de individuos identificables capturadas mediante la tecnología de un sistema aéreo no tripulado, no podrá ser retenida o compartida a menos que exista una sospecha razonable de que esa imagen contiene evidencia de una actividad criminal o está relacionada con una investigación en curso o pendiente de un proceso criminal en los tribunales”.

Sí se legislan excepciones, como situaciones de emergencia o seguridad, una búsqueda o rescate o una operación del ejército.

Cualquier violación a la propuesta ley implicaría un delito menos grave y abriría la puerta a que un perjudicado tenga una causa de acción civil.