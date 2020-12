La Cámara de Representantes decidió colgar hoy, sábado, el proyecto de ley que permitía un monopolio privado en la infraestructura de la generación de energía eléctrica, a la vez que eliminaba la injerencia de la Asamblea Legislativa en las decisiones de privatización de servicios públicos.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, reiteró que el proyecto no contaba con los votos, por lo que decidieron no considerar la medida al cierre de la sesión extraordinaria en el día de hoy. “No vamos a claudicar a unas consquistas en términos de la Asamblea Legislativa”, comentó Méndez a la prensa, en alusión a que la medida elimina las prohibiciones para que se enmiende la transacción de venta o arrendamiento sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Además, el proyecto eliminaba el requisito de que el gobernador nombre a representantes de interés público en la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privada (AAPP) de una terna de candidatos de la Asamblea Legislativa. La pieza eliminaba también el requisito de que hubiera participación de los representantes del interés público para constituir quórum.

PUBLICIDAD

El representante Víctor Parés, presidente de la comisión de Gobierno, indicó a la prensa que la medida no logró convencer a la delegación por restar facultades a la Legislatura.

Esta medida fue radicada el miércoles, 23 de diciembre, a solo tres días de que culmine hoy la sesión extraordinaria convocada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. La primera ejecutiva enmendó la convocatoria ese mismo día para incluir la medida entre los asuntos a atenderse en la sesión.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, estuvo cabildeando desde temprano en contra del proyecto en el Capitolio, por entender que da control absoluto a la Rama Ejecutiva sobre las decisiones de las Alianzas Público-Privadas. “Este proyecto elimina las pocas facultades que tienen los legisladores de analizar la venta de activos y la creación de otras APP. Si antes no había transparencia, ahora con este proyecto, habrá menos. Con este proyecto los cuerpos legislativos no tienen ninguna facultad de intervenir ni en la aprobación o rechazo de las APP. Un proyecto como ese no se puede aprobar a la prisa y en cuartos oscuros mientras el país está en plena celebración de la Navidad”, declaró en un comunicado de prensa.

Otras voces también repudiaron la medida incluyendo al exsenador del PNP, Orlando Parga, quien la calificó como un “error de horror”.