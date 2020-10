El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó esta noche que dicho cuerpo legislativo realiza los trámites pertinentes para entregar la información del sueldo de sus empleados que solicitó la candidata a representante de distrito del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados.

“La Cámara recibió una solicitud de la licenciada Eva Prados para hacer pública la información. Se está cumpliendo con todo el trámite correspondiente para entregarle toda la información. La licenciada solicitó desde el 2013 hasta el presente y la Cámara de Representantes va a cumplir”, sostuvo el legislador quien añadió que sostuvo una conversación con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, para confirmar la información.

Rodríguez Aguiló hizo sus expresiones en el programa Jugando Pelota Dura, de Univisión.

El Senado publicó hoy dicha información forzado por una orden judicial.

En el caso del salario de los empleados en puestos de administración en el Senado, hay sueldos tan bajos como $1,050 mensuales para un técnico de enlace, y tan altos como $13,730, que es lo que gana mensualmente la directora de la Oficina de Asuntos Federales Sociales y Económicos de ese cuerpo legislativo en Washington D.C., Carmen Feliciano Márquez.

Además, la información divulgada -que causó gran revuelo en las redes sociales- refleja, cuanto menos, una disparidad de salarios para funciones similares dentro del Capitolio.

La orden del juez Anthony Cuevas Ramos respondió a un recurso de mandamus que presentó Prados.

El presidente senatorial Thomas Rivera Schatz cobra $9,221.92, mientras que su ayudante, Billy Sánchez Tosado, devenga $8,400.

La oficina legislativa de Rivera Schatz desembolsa $22,621.92 en pagos de nómina, incluido el sueldo del presidente senatorial. El líder legislativo tiene dos recepcionistas, ambas por $2,5000 mensuales y otro ayudante, cuyo salario no se informó.

La oficina de Presidencia del Senado, en el área administrativa, tiene: una directora de calendario; dos secretarias confidenciales; una recepcionista; dos secretarias ejecutivas; cinco ayudantes especiales; un ayudante administrativo; una ayudante y un chofer/mensajero. Estos puestos representan un desembolso mensual de $61,283.32 en pagos de contratos por dichos servicios.

El supervisor del Salón Café del Capitolio cobra $5,000 mensuales. Mientras, un trabajador de mantenimiento puede cobrar hasta $2,411 al mes.

El senador penepé Ángel "Chayanne" Martínez cobra $7,070.08, y uno de sus dos ayudantes especiales, Nicolás Torres, recibe $6,000 al mes. Otro ayudante especial, Ramón Ortiz, devenga $3,000, al igual que el técnico Jesús Figueroa Torres. En total, la oficina de Martínez paga $36,370.08 al mes en sueldos.

La oficina de Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría del PNP en el Senado, paga $31,450.08 al mes en nómina de empleados, incluyendo el salario de Ríos. El funcionario paga más en nómina que el propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Juan Luis Martínez Pérez)

El senador Eric Correa Rivera cobra $6,147.92, y su ayudante especial Ángel López Rivera, $6,000. En total Correa Rivera paga $29,047.9s en nómina, incluyendo su sueldo.

El senador y candidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, Miguel Romero, paga $25,572.92 en nómina al mes. (teresa canino rivera)

La doctora Keren Riquelme, quien apenas inicio labores como senadora en septiembre, paga $2,500 mensuales a su ayudante. Al momento, ha desembolsado $13,647.92 en pagos de salario en tan solo dos meses y medio.

La hija de la alcaldesa de Ponce María "Mayita" Meléndez (arriba), María Mateu Meléndez, cobra $7,000 al mes como asesora legislativa en la oficina de Thomas Rivera Schatz.

El senador del PNP Luis A. Berdiel paga $5,000 mensuales a una asistente administrativa.

Irma Garriga (der.), esposa del exalcalde de San Juan Jorge Santini, ostenta un sueldo de $6,500 mensuales como ayudante especial de la secretaria interina de Asuntos Públicos, Aureliz Colón Moya.

Andrés Walder Volmar Méndez, extitular del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), cobra $3,125 mensuales como ayudante especial de la Secretaría de Asuntos Públicos.

El chofer de la senadora Evelyn Vázquez devenga $3,000 al mes.

El exalcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges cobra $6,500 mensuales como miembro de la Oficina de Asesores Legislativos del Senado.

La exsenadora y pastora Kimmey Raschke mantiene un puesto de asesora legislativa por $3,000 al mes.

El senador popular Cirilo Tirado (izq.) paga a Freddy Santiago Alicea (der.) $1,300 mensuales para laborar como chofer y mensajero. Tirado cobra $6,147.92 mensuales como legislador.

María Dolores "Lolín" Santiago, ex vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), trabajó en el Senado en el 2018 por $8,500 al mes. (© RAFAEL PICHARDO-STR)

La senadora Nayda Venegas Brown paga $1,800 mensuales a su ayudante especial. Venega Brown cobra $6,147.92, su directora ejecutiva, Yamín Carrasquillo, $4,850, y su oficial de enlace, Edgar Lebrón Lebrón, $1,800.

La administradora de la Comisión de Asuntos Internos, Myraida Díaz, cobra $3,900 al mes, mientras que el director ejecutivo, Cecilio León, devenga $7,200 mensuales. La secretaria ejecutiva, Karem Marrero, cobra $3,090. Facebook

“Nosotros le enviamos copia de la sentencia a la Cámara, y estaré con mis abogados tomando la determinación de si la Cámara no nos contesta, si amerita recurrir al tribunal. No quisiéramos gastar esos recursos”, dijo Prados más temprano hoy, mientras reaccionó satisfecha ante la determinación del Senado de cumplir con la orden judicial y no acudir al foro apelativo.

La también abogada comentó que hay datos que le llaman la atención, pero dijo que se encuentra con su equipo de trabajo y abogados en un análisis sobre la información suministrada y la que falta.

De entrada, Prados sostuvo que las cámaras legislativas deberían entregar la información correspondiente a la Oficina de Asuntos Legislativos y a la Superintendencia del Capitolio. Aunque son entidades que gozan de independencia, ambas forman parte de la Asamblea Legislativa.

“Sí sabemos que falta información. Nosotros, por ejemplo, solicitamos ocho años de salarios, y solamente nos han entregado la nómina de estos últimos cuatro años”, destacó Prados.

Existe disparidad

Con solo un análisis ligero de los datos salariales, se observa poca uniformidad en las retribuciones a ayudantes legislativos, directores ejecutivos, asistentes administrativos, entre otros. Eso partiendo de la premisa de que trabajan igual cantidad de horas a la semana porque no es un dato que esté claro en la información proporcionada por la Cámara alta, ni la preparación académica con la que cuentan.

Por ejemplo, una asesora legislativa como la exsenadora Kimmy Raschke gana $3,000 mensuales, mientras el exrepresentante y exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, recibe $6,500 al mes.

Asimismo, el director, en Ponce, de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, el exalcalde de Utuado Alán González Cancel gana $5,000, mientras el ayudante especial, el exsuperintendente del Capitolio Eliezer Vázquez recibe $8,500.

De igual forma, la directora interina de la Oficina de Asuntos Públicos, Aureliz Colón Moya gana menos que sus supervisados. Ella tiene un salario de $5,600 al mes, mientras que Irma Garriga, esposa del exalcalde de San Juan Jorge Santini, gana $6,500, aunque tiene un cargo de menor jerarquía.

La periodista Wilma Maldonado colaboró con esta historia.