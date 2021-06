La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes llevará a vista pública el lunes su versión de una medida que prohibiría las terapias de conversión, el Proyecto de la Cámara 683, de los representantes populares Luis Raúl Torres, Orlando Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra y el penepé José Aponte Hernández.

La comisión es dirigida por Aponte Rosario. La jurisdicción del proyecto fue motivo de controversia ya que inicialmente se le asignó a lo Jurídico, luego pasó a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, que preside Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad y nuevamente regresó a lo Jurídico.

Burgos ha dicho que no hay evidencia que demuestre que en Puerto Rico se efectúen terapias de conversión.

Aponte Rosario indicó que la intención es llevar a votación el Proyecto de la Cámara 683 en la sesión del jueves. El lunes están citados el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el Departamento de Salud, el abogado Juan Gaud, Alerta Puerto Rico y el Colegio de Médicos Cirujanos.

El martes participarían la Unión Americana de Libertades Civiles, el activista Pedro Julio Serrano, el doctor Juan Moreira, la Asociación de Piscología, la Universidad Carlos Albizu y el Colegio de Trabajadores Sociales.

El Departamento de la Familia no ha confirmado y no se ha tenido respuesta del Departamento de Justicia.

La nueva ley propuesta en la Cámara establecería como política pública que ningún profesional dedicado a proveer servicios de salud mental podrá someter a una persona a terapias reparativas o de conversión que sean contrarias a la voluntad del paciente o que supongan un atentado contra la dignidad humana. Cualquier profesional de la salud mental que someta a una persona a una terapia de conversión incurrirá en conducta poco profesional, estará sujeto a la suspensión inmediata de su licencia profesional y, de determinarse que “a propósito, con conocimiento o temerariamente”, brinda terapias de conversión incurrirá en delito menos grave, y será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de un año y una multa de hasta $5,000.

No obstante, el proyecto dispone que igualmente será política pública que las intervenciones de profesionales de la salud mental estén acorde a los parámetros constitucionales aplicables de la libertad de expresión profesional. También dice que nada de lo dispuesto en la propuesta ley “coarta o limita” las facultades y deberes de los padres y tampoco la libertad religiosa.

“El proyecto reconoce el professsional speech, que es que un profesional de la salud o un religioso puede hablar con una persona que busque ayuda, puede orientarla sobre su situación o puede asistirla en un proceso”, dijo Torres en una entrevista con El Nuevo Día cuando presentó la medida en abril.

La medida no define la libertad de expresión profesional, aunque en la exposición de motivos se alude a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra (2018). En ese pleito, se determinó que los estados (o territorios) pueden regular la conducta de profesionales, pero no pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También señaló que el Tribunal Supremo determinó que no se puede diferenciar entre libertad de expresión profesional y otro tipo de expresión.

Ese caso emana de un reto judicial de ciertas clínicas especializadas en salud reproductiva, licenciadas por el Estado, a una ley del estado de California que les requería colocar avisos en sus oficinas para recordar a los visitantes que una de las opciones para mujeres embarazadas es el aborto.

La medida establece que no se va a coartar a los profesionales de la salud mental, consejeros o consejeras de “discutir, recomendar y realizar tratamientos legítimos y legales o a expresar sus opiniones sobre cualquier tema”.

Cuando se le indicó a Torres que la frase “cualquier tema” podría convertirse en un subterfugio para aplicar una terapia de conversión, el veterano legislador respondió en la entrevista de abril que el asunto puede ser aclarado legislativamente, aunque acto seguido señaló que el proyecto, como está redactado, es claro en cuanto a la prohibición que persigue.

Osvaldo Burgos, coportavoz de CABE, ha dicho que la medida está redactada para proteger sectores religiosos y lamentó que no tipifique como maltrato que se aplique una terapia de conversión a un menor de edad.

Burgos ha dicho que traer a colación el concepto de libertad de expresión profesional no procede en la medida en que aplicar una terapia de conversión no implica emitir una opinión. Ha advertido que el proyecto abre la puerta a que un profesional de la conducta, so color de que está emitiendo una opinión profesional, puede incurrir en una práctica no avalada por la ciencia, entiéndase una terapia de conversión.