“Por los abrazos que me negaron”. “Se tú en tu plenitud y que te amen así”. “¡Nada que componer! Dios nos ama como somos”. “El dolor de la niñez debe ser nuestra brújula. No a las terapias de conversión”.

Estos fueron algunos de los mensajes que dejaron esta tarde decenas de personas en la plazoleta del lado norte del Capitolio junto a juguetes rotos, como muestra del efecto adverso que tienen las terapias de conversión en los menores y en apoyo a la aprobación del Proyecto del Senado 184 que busca prohibir esta práctica en la isla.

La representación visual -convocada por el del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad- estaba compuesta por decenas de piezas de juguetes que iban desde peluches, hasta carritos de madera y muñecas de marca Barbie. “Con las terapias de conversión es eso lo que queda...una vida destruida, un juguete roto”, leía el mensaje de CABE.

Alejandro Santiago Calderón no dejó ningún juguete. “Soy la mejor pieza”, dijo el trabajador social, que fue sometido a terapias de conversión.

Una cartera de juguete con un mensaje.

“Es una manera de hacerme solidario con las demás personas que también sobrevivimos y superamos los procesos tortuosos de las terapias de conversión, así que es importante en la medida que muchas otras personas puedan seguir sumándose y reconociendo todos estos esfuerzos para que, en efecto, se apruebe el P del S 184”, afirmó.

Sostuvo que desde la propia asignación de juguetes a los niños se construyen estereotipos. “La invitación ( a los senadores) es que reconozcan el privilegio que tienen y que puedan aprobar el P del S 184”, añadió.

Entre el grupo estaba también Victoria, quien reconoció que a través de su niñez experimentó el rechazo por ciertas conductas o emociones. “Yo lo he vivido. Es un tema bien fuerte para mí y, me imagino, que para muchos de los que están aquí y, pues eso, vivir sin miedo y una niñez libre”, afirmó.

“Por una niñez libre y ’queer’”, fue el mensaje que dejó Victoria.

Luca asistió por los que no pudieron llegar a la convocatoria. Su mensaje en el juguete fue: “Te escucho, te siento y te amo, porque son las palabras que yo quisiera que alguien me hubiera dicho a mí en mi crianza. Quisiera que alguien lo leyera, aunque no me conociera, para que sepan que no están soles”, afirmó Luca.

“Hay una comunidad que les apoya y que pueden buscar ayuda”, agregó.

Una muñeca de las que fue depositada frente al Capitolio como parte de la manifestación.

Justin Jesús Santiago, quien fue sometido a las terapias de conversión, dejó en la plazoleta un muñeco de Spiderman sin cabeza en representación “del daño que me hicieron a mí a través de las terapias de conversión”.

“Deben priorizar el derecho de la niñez, que es el activo más importante que tiene la patria, y un niño que es torturado es trastocado”, sostuvo Santiago, de 66 años.

Dijo que se le hace difícil realizar que haya legisladores que no puedan decir sí a un proyecto que lo único que pretende es proteger a la niñez. “Para mí eso debería ser el deber prioritario, el deber sagrado de ellos”, sostuvo.