Mientras múltiples organismos del Partido Popular Democrático (PPD) continúan expresando su disgusto sobre las actuaciones de sus senadores en torno al proyecto que persigue prohibir las terapias de conversión a menores, dos legisladores de la Pava aún guardan silencio sobre su proceder: Albert Torres Berríos y la vicepresidenta del Senado, Marially González.

El Nuevo Día ha intentado comunicarse con ambos desde la semana pasada, pero sin éxito. Esta mañana, Torres Berríos hizo caso omiso a una petición en persona de este diario para conversar y siguió caminando hacia su oficina. González no ha contestado dos peticiones de entrevista hechas a través de una portavoz.

Torres Berríos votó en contra del informe positivo de la medida en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, mientras que González no votó. También votaron en contra Rubén Soto, Ramón Ruiz Nieves y Ada García Montes.

Ruiz Nieves ha dicho que no se acogieron enmiendas suyas para prohibir también las terapias afirmativas que, en algunos casos, incluyen el uso de hormonas en menores de edad. Soto ha dicho, al fundamentar su rechazo a la medida, que la educación sexual le corresponde a los padres.

Esta mañana, García Montes sostuvo que la parte “más compleja” de la medida está relacionada a la enmienda a la Ley de para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246-2011) para tipificar como maltrato las terapias de conversión. Según ella, se debe presentar un proyecto prohibiendo las terapias de conversión que solo aplique a profesionales de la salud y otro que enmiende exclusivamente la Ley 246-2011.

“Deberíamos tener un proyecto aparte para prohibir las terapias de conversión, definirlas y tipificarlas como delito y enmendar la Ley 246-2011 en otro proyecto para que no se cree esta polarización entre los padres y algunos grupos”, señaló. De lograrse lo que García Montes propone, la prohibición solo aplicaría a profesionales de la salud, pero no expondría a padres, madres o tutores a ser acusados por maltrato si someten a sus hijos a estos tratamientos.

Cuando se le indicó que el Proyecto del Senado 184 ya enmienda la Ley 246-2011, insistió en que el proyecto es confuso y que la prohibición que busca es muy amplia. “Crea unas confusiones que no permite que podamos estar totalmente de acuerdo”, dijo.

“Lo de la implicación de los padres debemos trabajarlo aparte”, indicó.

Por su parte, el portavoz popular Javier Aponte Dalmau recordó que la prohibición a las terapias de conversión no es un compromiso de campaña del Partido Popular Democrático, por lo que no debe haber recriminaciones hacia senadores que hayan votado en contra del informe o que se hayan abstenido.

“No puede haber presión de nadie. Las expresiones escritas y orales se las he contestado. El PPD no ha establecido en ninguna asamblea una expresión en cuanto a este tema”, dijo Aponte Dalmau. “Por eso me hice coautor de la medida, porque pienso que la medida debe ser discutida en el partido en el seno de la delegación del Senado”, dijo.

En días recientes, la Junta de Gobierno de la Juventud Popular Nacional condenó las acciones de los senadores del PPD, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Proyecto Dignidad, quienes con sus votos derrotaron la medida legislativa.

“La Juventud Popular Nacional entiende que las acciones de estos senadores no representan la razón de ser de nuestro partido, le han faltado a la confianza de nuestros electores y contravienen los preceptos históricos de justicia social del Partido Popular Democrático defendiendo al vulnerable y atacando al opresor”, lee la resolución de la Juventud Popular.

Además, la Organización de Mujeres Populares aprobó una resolución en repudio a la violencia machista y a las terapias de conversión y en solidaridad con la comunidad LGBTTQ+ ante el rechazo del informe del Proyecto del Senado 184.