Los votos en contra de senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y de otros legisladores de colectividad que no votaron sobre el Proyecto del Senado 184, que busca proteger a los menores de las terapias de conversión para cambiar su orientación sexual, fueron condenados por los organismos que agrupan a los jóvenes y a las mujeres en la cúpula de la Pava.

El presidente del Senado y presidente de la colectividad, José Luis Dalmau Santiago, reaccionó con disgusto a una resolución de la Junta de Gobierno de la Juventud Popular Nacional condenando la votación. La pieza legislativa fue derrotada el pasado jueves 6 de mayo, con 8 votos a favor y 7 en contra, en la votación interna de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside el senador independiente, José Vargas Vidot.

Tres senadores populares que son miembros ex oficio de la comisión, entre ellos el líder senatorial, no votaron. La vicepresidenta del Senado, Marially González y el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, quien es coautor del P. del S. 184, tampoco emitieron sus votos.

PUBLICIDAD

Mediante referéndum, celebrado el 7 de mayo, la Junta de Gobierno de la Juventud Popular Nacional condenó las acciones de los senadores electos del PPD, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Proyecto Dignidad, quienes con sus votos derrotaron la medida legislativa.

“Como presidente del PPD invito a los compañeros a discutir los asuntos del partido, dentro del partido. Si no tienen todos los elementos, como dicen en el campo, los platos sucios se lavan en casa”, dijo Dalmau Santiago al este medio solicitarle una reacción.

Indicó que antes de que se emitiera la resolución conversó con el presidente de la Juventud Nacional, Héctor Santiago Torres, y le explicó lo sucedido en detalles. Igualmente, dijo que lo hizo con los presidentes de la Asociación de Alcaldes, los Servidores Públicos y de la Organización de Mujeres Populares (OMP).

“Cuando vi las redes sociales lo que estaban poniendo quise explicarles como son los procesos parlamentarios y orientarles de cómo suceden las cosas aquí en un Senado donde no hay mayoría y que el respeto tiene que ser para los que piensan de una manera y los que piensan distinto también”, reclamó el líder del PPD.

“Yo no puedo decirle a un compañero que votó en contra que es retrógrada porque eso sería ir en contra de los principios que cada compañero tiene al emitir su voto aquí y eso se llama respeto. Lo demás es provocar la división y no permitir la inclusión y yo, invito a los compañeros, que yo los llamé antes, a que los platos sucios se discutan, se trabajen y se hablen dentro de la colectividad y no fuera”, sentenció Dalmau Santiago.

PUBLICIDAD

“La Juventud Popular Nacional entiende que las acciones de estos senadores no representan la razón de ser de nuestro partido, le han faltado a la confianza de nuestros electores y contravienen los preceptos históricos de justicia social del Partido Popular Democrático defendiendo al vulnerable y atacando al opresor”, lee la resolución de la Juventud Popular.

Añade que el gremio entiende que las acciones tomadas por estos legisladores “deben tener consecuencias las cuales nuestra Junta de Gobierno del PPD, debe tomar con la mayor premura posible”.

“Se exige que quede meridianamente claro de parte de nuestra colectividad la defensa férrea de los miembros de la comunidad LGBTTQI+ y todo grupo que sufra cualquier tipo de discrimen, venga de donde venga. Convocamos a todo el pueblo puertorriqueño a condenar las acciones de estos legisladores y exigir una rendición de cuentas tomando la noción de que el PPD está en contra de toda forma de tortura y represión”, dice el texto de la resolución aprobada mediante referéndum el pasado 7 de mayo.

La OMP por su parte, aprobó otra resolución con la misma fecha, en repudio a la violencia machista y a las terapias de conversión y en solidaridad con la comunidad LGBTTQ+ ante el rechazo del informe del Proyecto del Senado 184.