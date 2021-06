El representante Luis Raúl Torres presentó esta tarde un recurso de injunction contra la empresa LUMA Energy y su presidente, Wayne Stensby, por incumplimiento de la solicitud de requerimiento de información realizados por el presidente de la comisión.

Torres presentó el recurso como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara.

“La controversia gira en medio de lo que ha sido una transición atropellada donde todos reconocemos, vivimos y sufrimos la situación de una compañía que no estaba lista para hacer un desempeño efectivo”, dijo Hernández Montañez al mencionar los constantes apagones y la falta de acceso y funcionarios, como lo son los alcaldes, a personal de LUMA.

Según Hernández Montañez, Stensby ha utilizado la defensa de que la información que solicita la Cámara se trata de información confidencial y afectaba secretos de transacciones de compañías privadas.

“Administran un monopolio sin competidores, así que no aplica la defensa de trade secrets. Además, usan activos del Estado y no aplica la confidencialidad”, dijo el líder cameral.

“Se han agotado todos los remedios, se han dado los debidos términos y LUMA no ha sido responsiva. El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Tenemos una transacción que, desde el primer día, todo el mundo tenía dudas y en el ejercicio el pueblo está reconocimiento que no fue una transacción de beneficio al pueblo de Puerto Rico”, insistió.

El representante Torres, quien encabezó una investigación cameral sobre el contrato de LUMA, explicó que la empresa no ha entregado la información como número de celadores que tienen y la evidencia, cómo estarán operando las oficinas técnicas, información financiera en relación a su persona y sus ejecutivos. Estos requerimientos de información forman parte de una serie de anejos que acompañan la demanda pero que no fueron provistos inmediatamente a la prensa.

“Han sido varios los requerimientos, no solamente verbales sino también por escrito y nos han contestados que la Cámara no tiene la facultad de solicitar esa información”, señaló Torres.

Hernández Montañez recalcó que es necesario conocer la información financiera de a empresa y sus funcionarios ante la posibilidad de que, con fondos federales de la reconstrucción, Luma pueda contratar a sus propias compañías matrices.

“Puede haber un conflicto de interés en la ejecución del señor Wayne Stensby mientras se contrata sus compañías matrices”, dijo Torres al señalar que la información se solicita a nombre de los constituyentes.

“Le pedimos información financiera referente a su persona y funcionarios porque tenemos información sustantiva para entender que puede haber un conflicto de interés en la ejecución de Wayne Stensby en el manejo de LUMA Energy y, a su vez, estar contratando a las compañías matrices Quanta Services y Atco Services… en Atco es dueño de $4 millones en acciones y ellos han estado subcontratando esas dos compañías”, sostuvo el legislador.

Según la Cámara, Stensby no reveló información sobre los accionistas de Quanta y Acto, comunicaciones –incluyendo correos electrónicos- entre Stensby o algún funcionario de las subsidiarias con funcionarios del Gobierno, el dinero que tendría que invertir Luma de sus propias arcas para ejecutar el contrato de privatización, la fecha y el lugar de reuniones sostenidas con el gobernador Pedro Pierluisi, entre otros asuntos.