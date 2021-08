El representante Edgardo Feliciano Sánchez, quien presidente la comisión que investiga los permisos de construcción otorgados al condominio Sol y Playa, en Rincón, indicó esta mañana que acudirá al tribunal para obligar al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, a entregar todos los documentos que solicitaron.

El Nuevo Día supo que el escrito legal probablemente se presente mañana y se concretará ante la negativa de la agencia de entregar cierta información solicitada por la Comisión cameral de Recursos Naturales Asuntos Ambientales y Reciclaje.

En una carta enviada ayer a Feliciano y dirigida por Samuel Acosta Camacho, ayudante especial de Machargo, el funcionario le indica al legislador popular que la petición de documentos es “onerosa e irrazonable” y no está dentro de alcance de la jurisdicción de la comisión.

También objeta la entrega del expediente de personal de Idelfonso Ruiz por ser confidencial y, al tratarse de un caso que se está dirimiendo administrativamente, la entrega de correos electrónicos entre funcionarios -incluyendo el cambio de orden de cesa y desista- en el contexto de la controversia en Rincón y la entrega de comunicaciones entre Machargo y Carlos Rivera Justiniano, principal asesor legislativo del gobernador Pedro Pierluisi.

El pasado 15 de julio Ruiz, quien entonces ocupaba la posición de gerente de la División de Medioambiente de la Oficina de Gerencia de Permisos, reconoció en una vista pública de la Cámara que había participado de un posible acto de conflicto de intereses y renunció posteriormente.

Ese día, Ruiz confirmó que intervino directamente para agilizar el trámite del Permiso Único Incidental (PUI) relacionado a la construcción de la piscina y muro en el condominio, en el que participaba su socio de negocios y amigo Ángel Román Más como consultor ambiental.

Molesto por la negativa del DRNA de entregar los documentos, Feliciano advirtió que solicitará el auxilio del tribunal.

“Ayer culminaba la extensión del término que se le dio al DRNA para entregar el requerimiento de información sobre el caso de Sol y Playa. Una hora antes de vencer el término recibimos una notificación firmada por un funcionario del DRNA, la cual cuestionaba nuestra facultad legislativa para investigar y donde negaba la entrega de los documentos solicitados. Esto es una falta de respeto para todos los miembros de la comisión”, indicó en declaraciones escritas.

“La actitud del secretario del DRNA, Rafael Machargo, es un ejemplo de la falta de transparencia gubernamental y de obstrucción a la función legislativa a lo cual nos tiene acostumbrado la administración de Pedro Pierluisi. Estaremos acudiendo al tribunal para que se nos entregue toda la documentación solicitada en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón. La Asamblea Legislativa se respeta y si el gobernador quiere mantener los canales de comunicación tiene que instruir al secretario Machargo a que nos respete como cuerpo. No quiero pensar que el esconder la información sea por la intervención imprudente de algunos funcionarios de fortaleza”, agregó.

Feliciano sostuvo que la acción de “esconder información” le provoca cuestionamientos adicionales

Las vistas públicas sobre este tema continúan la próxima semana, específicamente el 10 de agosto con la participación de Machargo. Sin embargo, Acosta Camacho ya advirtió que el titular de la agencia no podrá contestar todas las preguntas que se le formulen y estará solicitando asistencia del Departamento de Justicia. Ese mismo día acudiría a la Cámara, también como testigo, la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

“Ayer se entregó en La Fortaleza la citación formal a Noelia García, pero no descartamos citar otros funcionarios de La Fortaleza ante la negativa del secretario Machargo de entregar las comunicaciones electrónicas con estos funcionarios. En la Cámara de Representantes no vamos a claudicar a nuestra función constitucional. Que al país no le quepa duda de que si hubo presiones indebidas o acciones irregulares estas van a ser referidas a los foros pertinentes y no nos temblará la mano”, finalizó el representante del Distrito 12.