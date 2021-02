La mayoría popular de la Cámara de Representantes pretende anular, con dos proyectos de ley, pasos tomados por la pasada Legislatura penepé que, según el representante Jesús Santa Rodríguez, menoscabaron las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa, particularmente en lo que concierne al manejo del presupuesto y la organización del gobierno.

Se trata de los proyectos de la Cámara 499 y 500, ambos bajo la jurisdicción de la Comisión de Hacienda, que preside Santa Rodríguez. La comisión celebrará este martes una vista pública con la participación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

El Proyecto de la Cámara 499 (PC-499) busca obligar al gobernador a presentar a los cuerpos legislativos en o antes del 15 de abril de cada año el presupuesto para el próximo año fiscal. La medida le concede al primer ejecutivo una prórroga de 15 días, pero obliga a los directivos del Departamento de Hacienda y la OGP a presentar un informe detallado de las proyecciones de ingresos y gastos del próximo año fiscal cinco días luego de entregado el presupuesto.

En los pasados años el Ejecutivo, mayormente por discrepancia con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ha presentado los presupuestos a la Legislatura entre mayo y junio, limitando su tiempo de evaluación.

El Proyecto de la Cámara 500 (PC-500), entre otras cosas, busca garantizarle a la Legislatura su participación en futuros planes fiscales. Actualmente la Legislatura juega un papel de espectador en el proceso, según los populares.

“Los proyectos de la Cámara 499 y 500 buscan reivindicar el deber constitucional de la Asamblea Legislativa para que las agencias presenten sus peticiones presupuestarias ante la Legislatura con el tiempo suficiente para cumplir a cabalidad con el estudio de las mismas, y elaborar un presupuesto que atienda los servicios esenciales que la ciudadanía necesita y merece, de forma responsable y balanceada contra estimaciones de ingresos realistas”, sostuvo Santa Rodríguez.

“La Ley 5-2017 (además) tuvo como verdadero fin de relevar de sus funciones constitucionales a la Legislatura, entregándole el poder de evaluar la propuesta presupuestaria del país únicamente al Ejecutivo y la AAFAF, violando la relación de peso y contrapeso fiduciaria y fiscalizadora de los cuerpos legislativos constitucionales”, agregó.

La Ley 5-2017 se conoce como la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico. El PC-500 también enmienda otras leyes como La Ley 2-2017, conocida como la Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

Por ejemplo, el PC-500 enmienda La Ley 2-2017 para que el quinto día laborable de cada mes la OGP, con asistencia de la Aafaf y el Departamento de Hacienda, presente a la Legislatura un informe que detalle las transferencias o traspasos de fondos efectuadas entre agencias, dependencias o instrumentalidades del gobierno. Entre otras cosas, el informe deberá detallar la agencia que origina y la agencia a la que se destina cualquier transferencia de fondos y una explicación de las razones para la transacción. El proyecto le reconoce a la Legislatura el poder de objetar estas transferencias.

“La autoridad (Aafaf) no podrá disponer de partidas no utilizadas del presupuesto hasta tanto la objeción no sea discutida y resuelta”, lee el proyecto, que no define ese proceso propuesto de deliberación.

La medida también pretende obligar al Ejecutivo a notificar y consultar a la Legislatura sobre cualquier proyección de recaudos notificada a la JSF, cualquier notificación de incumplimiento presentada por el ente fiscal “de forma que la Rama Legislativa forme parte de cualquier discusión dirigida a la creación de cualquier presupuesto… o Plan Fiscal, ajustados o no, previo a que el gobernador notifique cualquier propuesta a dicha JSF”, lee el proyecto. Además, el proyecto obliga al Ejecutivo a cualquier reasignación de fondos.

Asimismo, el PC-500 elimina de la Ley 3-2017 todo el lenguaje que alude a la congelación hasta el 2021 de los presupuestos de la Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor, el Procurador del Ciudadano y la Comisión de Derechos Civiles. Desde la aprobación de la ley la JSF se ha encargado de recortar consistentemente el presupuesto de la Legislatura.

El PC-500 también enmienda la llamada Ley del Nuevo Gobierno para que la Legislatura tenga participación en la confección de planes de reorganización de entidades gubernamentales. Con la Ley 122-2017 esa facultad de confección de planes de reorganización fue delegada al poder Ejecutivo y dejó en manos de la Legislatura la única facultad de aprobar o rechazar los planes en un limitado tiempo de acción.