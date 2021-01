La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reajustó de $8.9 millones a $6.6 millones su cálculo sobre el costo del evento electoral en mayo en que se seleccionará una delegación congresional de Puerto Rico, anunció esta tarde el presidente del organismo, Francisco Rosado Colomer.

Rosado Colomer explicó, por ejemplo, que se había estimado una necesidad de tres millones de papeletas y se rebajó a 900,000. Igualmente se hizo un cálculo de $360,000 para la compra de tinta indeleble, pero se encontró que hay tinta suficiente.

“Junto con el equipo de presupuesto se hizo una revisión completa y se actualizó. No creo que pueda bajar de $6.6 millones”, dijo Rosado Colomer al plantear que se tiene que enmendar la petición presupuestaria a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entidad que tiene la responsabilidad de hacer el planteamiento final a la Junta de Supervisión Fiscal.

Ese trámite se tiene que hacer en los próximos días, dijo.

Rosado Colomer indicó que no quiere ser “categórico” cuando es le preguntó si podía o no celebrar el evento sin los $6.6 millones.

“No tenemos dinero para las papeletas y $1.5 millones para publicidad que ordena la ley. Esas partidas grandes, no podemos. Si se hace un ajuste porque lo permite una enmienda a la ley, pues podríamos… ahora mismo dinero para el evento separado con un déficit de $5 millones proyectado (en nómina) salvo que me den (más dinero), no es imposible pero prácticamente no podría llevarlo a cabo, aunque el nuevo Código permite donaciones”, dijo Rosado Colomer a la prensa en el Capitolio.

Rosado Colomer insistió en que necesita conocer lo antes posible cuánto dinero tendrá para celebrar la consulta, para la cual necesitará 200 centros de votación y se podrían identificar centros que requieran cero desembolso de renta.

En la elección general fueron 4,534 centros de votación.

Rosado Colomer indicó que no se han podido adelantar pasos administrativos para viabilizar la consulta, pero es porque no se ha convocado el pleno de los comisionados.

Por ejemplo, indicó que necesita que los comisionados electorales alternos preparen los reglamentos requeridos para el evento y que se impriman.

“Si logro aprobar los reglamentos temprano no debe haber mucho problema, se pueden imprimir en la CEE. Si no, tengo que mandarlos a imprimir afuera y eso es un costo grandísimo”, dijo Rosado Colomer.