La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes está aparentemente detenida en la evaluación del autorreferido que hizo la representante de Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, luego que reconociera que no había incluido en sus informes de ética cierta información relevante a propiedades y posiciones de liderato tanto en una corporación de su madre como en organizaciones sin fines de lucro.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, señaló a periodistas esta tarde, tras una reunión de la comisión, que han surgido cuestionamientos sobre qué exactamente puede hacer la Comisión de Ética debido a que no tiene ante su consideración una querella, sino un autorreferido.

De modo que se aprobó una moción para que cada integrante presente una recomendación sobre requerimientos adicionales que se puedan hacer o detener los trabajos y devolver la controversia al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández. Una de las opciones sería hacer un referido a alguna dependencia gubernamental.

“Para que el presidente someta una querella porque a base de lo que hay, no hay un cuadro claro de qué curso de acción se va a tomar”, indicó. “El presidente debió haber presentado una querella, no lo hizo y tampoco la comisión emite opiniones consultivas. Es un asunto novel... y si la Comisión de Ética luego de tomar una determinación, ¿qué va a hacer? La comisión no puede presentar una querella porque sería juez y parte”, dijo.

Méndez también solicitó, sin éxito en votación 2-6, la inhibición de José Bernardo Márquez, representante de MVC, ya que había participado en una conferencia de prensa donde defendió a su compañera de delegación.

Sigue pendiente una petición de Méndez para que Nogales presente documentos adicionales, pero el legislador penepé no los detalló.

“Hay mucha información que no está clara en los documentos que presentó la representante y hay unas inquietudes que queremos que queden claras”, afirmó