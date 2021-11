La Comisión de Ética del Senado determinó ayer, lunes, no darle paso al testimonio de dos testigos que la denunciante en el caso ético contra el senador popular Albert Torres Berríos quería llevar ante el organismo para que, supuestamente, respaldaran sus alegaciones sobre maltrato laboral y solicitud de dinero.

La representación legal de Alba González Rivera hizo la petición hace dos semanas en una vista a puerta cerrada en que se aclaró que González Rivera figura en el caso como testigo y no como querellante, que en este caso es el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

Al ella no figurar como querellante, no tiene derecho a presentar testigos. Aunque la petición fue elevada a Dalmau Santiago para que él entonces citara a los testigos. Sin embargo, los miembros de la Comisión acordaron previamente no aceptar los testimonios por escrito de los testigos, pues o no habían sido juramentados o no habían prestado sus testimonios en el término de tiempo correcto.

PUBLICIDAD

El exfiscal Francisco Sánchez Rodríguez, quien representó a González Rivera cuando ella prestó testimonio ante la Comisión de Ética la semana pasada, ha dicho que independientemente de la decisión que se tomara en cuanto a los testigos, él acudiría al Departamento de Justicia.

De otra parte, El Nuevo Día supo que falta porque Torres Berríos sea interrogado por el pleno de la comisión en una audiencia que todavía no tiene fecha.