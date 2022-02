La Comisión de Nombramientos del Senado favoreció hoy, en votación 10 a 1, la designación de Eliezer Ramos Parés como secretario en propiedad del Departamento de Educación, lo que le permitiría al pleno de la Cámara Alta considerar al candidato en cualquier momento.

El único voto en contra fue de parte de la senadora Ana Irma Rivera Lassén. Mientras, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, no suscribió el informe, pero esta ha expresado su oposición a la designación.

“No voté en el informe de la comisión, pero he anticipado que mi voto va a ser en contra”, afirmó Santiago.

La senadora pipiola ha cuestionado, entre otras cosas, las alegaciones del funcionario de que no existe un estimado de costos de los daños que sufrieron los planteles a causa de los terremotos que impactaron la zona sur hace dos años. “Si no lo tienen (el estimado) son una bandada de incompetentes, pero mi impresión es que lo tienen y que no hay disposición a actuar con transparencia”, expresó Santiago.

PUBLICIDAD

Por el Partido Nuevo Progresista (PNP), tanto el senador William Villafañe como Gregorio Matías, los dos integrantes de la Palma en la Comisión, avalaron el documento. “No es para menos que cuente con los votos y la Asamblea Legislativa y todos los distintos sectores de opinión e interés siempre tienen la capacidad de fiscalizar su gestión, así que eso no son cheques en blanco que se dan, sino que se le reconoce la capacidad, el compromiso y se le da entonces la oportunidad de ejercer la posición en propiedad más allá del término de la sesión vigente”, expresó Villafañe.

El lunes, en entrevista con este rotativo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, no descartó llevar a votación la nominación esta misma semana, de resultar positivo el informe de la Comisión. La Cámara Alta vuelve a sesionar mañana a la 1:00 p.m.

Ramos Parés fue designado al cargo en propiedad el pasado 17 de noviembre por el gobernador Pedro Pierluisi, tras siete meses frente a la agencia de forma interina. Previamente, había fungido como secretario asociado de Educación Especial.

Sobre el cierre de escuelas, Villafañe expresó que quedó complacido con las garantías esbozadas por el secretario de Educación, quien el pasado viernes negó -durante una comparecencia al Senado- la clausura definitiva de escuelas, aunque reconoció que algunas instalaciones podrían ser reemplazadas con estructuras nuevas.

Agregó que por los pasados meses Ramos Parés ha demostrado tener la capacidad, no solamente de atender las necesidades de agencia, sino de entablar una comunicación efectiva con la Asamblea Legislativa y los distintos grupos magisteriales. Dijo que diversos sectores que reciben servicios de la agencia se han expresado satisfechos, más aún tomando en consideración las situaciones “muy complejas” que ha sufrido el sistema público de enseñanza.