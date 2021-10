La enmienda introducida por la Cámara de Representantes al proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para, supuestamente, evitar un recorte a las pensiones podría forzar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a enmendar el PAD si pretende lograr su cometido de que se concretice deuda nueva, opinó el experto en la Ley Promesa, Rolando Emmanuelli.

El Proyecto de la Cámara 1003 fue aprobado anoche en la Cámara Baja y ahora cruzará al Senado, donde el presidente José Luis Dalmau Santiago ha dicho que la medida será llevada a vistas públicas de la Comisión de Hacienda. El presidente de la comisión, Juan Zaragoza, no ha estado disponible esta mañana para El Nuevo Día.

Este diario supo que Zaragoza hará una presentación sobre el proyecto al caucus popular este lunes, 4 de octubre.

Dalmau Santiago también dijo ayer que la medida no tenía los votos para ser aprobada, pero su declaración la hizo antes de que se oficializara la eliminación del lenguaje de las pensiones y antes también de que se introdujera la enmienda que condiciona la entrada en vigor de la ley. El cambio es avalado por La Fortaleza y recibió el respaldo de 21 representantes populares.

Dalmau Santiago respalda el proyecto.

La enmienda, casi idéntica a una publicación que hiciera el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, básicamente dice que las transacciones autorizadas en la medida, o sea, el intercambio de bonos viejos por nuevos, solo se podrían realizar si la JSF no aprueba “recorte alguno a las pensiones”. El espíritu de la enmienda podría atender reclamos de representantes como Héctor Ferrer Santiago, Jesús Manuel Ortiz, José Enrique Meléndez y Carlos Méndez Núñez, quienes criticaron que se aprobara una nueva emisión de bonos sin garantía alguna de que las pensiones se mantendrían intactas.

“Si estamos condicionando las emisiones de deuda a que no se hagan recortes a las pensiones, pues se trata de una condición suspensiva. La emisión de bonos no puede llevarse a cabo hasta que no se enmiende el PAD y se eliminen los recortes a las pensiones”, dijo Emmanuelli. Cuando se le preguntó si la jueza Laura Taylor Swain puede optar por obviar esa cláusula y, como quiera autorizar la nueva deuda, el abogado señaló que la propuesta ley “obliga” a la magistrada.

“Las condiciones que imponga la Legislatura la jueza (Taylor Swain) no las puede obviar. Para confirmar tiene que estar la autorización legislativa y esa autorización se da como se da. Tendría que darse un octavo PAD”, sostuvo Emmanuelli al hacer hincapié en que reaccionaba sin poder leer la versión final que cruzará de la Cámara al Senado. “La Legislatura tiene todo el poder para arrodillar a la Junta. Tienen que enmendar el PAD como lo han hecho con los siete anteriores. La ley que buscaba la Junta no se les dio y tienen que ir por donde la Legislatura diga”.

Edward Zayas, portavoz de la JSF, indicó que el ente fiscal no comentaría sobre el asunto.

En entrevista por separado, el senador penepé William Villafañe indicó que, si bien la discusión pública ha estado girando en torno al tema de las pensiones, a él también le preocupa la viabilidad del PAD y si el país puede pagar la deuda, tomando en cuenta proyecciones económicas y fiscales, sin afectar los servicios esenciales. La propia JSF ha reconocido que Puerto Rico podría regresar a escenarios de déficit presupuestario para el 2036.

“A todas luces es bueno el margen de reducción de deuda, pero hay que ver si el pago acordado le permite a Puerto Rico y a su gobierno tener un marco de acción para ejecutar su operación ordinaria y provocar crecimiento económico”, dijo Villafañe al anticipar que el resto de la delegación penepé podría apoyar el proyecto con el lenguaje nuevo sobre las trabajas a la JSF.

“Lo fundamental es verificar que no se considere esa restricción como una contravención a la legislación federal”, dijo.

En lo concerniente a la viabilidad del pago de la deuda, Villafañe destacó que buena parte de los bonos autorizados, y que ascienden a $7,400 millones, están garantizados, lo que significa que, ante un escenario de potencial impago, el gobierno tendría que cumplir con el servicio de la deuda recortando en otras áreas.

La senadora popular Ada García Montes indicó que ha recibido en su oficina múltiples llamadas de ciudadanos preocupados por el potencial que tiene el PC 1003 de autorizar el recorte a las pensiones, al menos la versión que fue radicada originalmente.

“Hay mucha preocupación de la ciudadanía y estamos en el proceso de ver qué enmiendas se hicieron para poder evaluar. Puedo entender que es posible que tenga los votos todavía”, dijo García Montes. Preguntada sobre la enmienda y el lenguaje suspensivo, García Montes indicó que no había leído la enmienda, por lo que no opinaría sobre el contenido.

“Sé que el Presidente (Dalmau Santiago) está bien atento y sabe que esto es un proceso de negociación. Lo que queremos es que se vaya la Junta y queremos llegar a un acuerdo para atender la quiebra del país y que los pensionados no tengan un impacto. Vamos a ver la enmienda”, sostuvo.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago indicó que no ha visto la versión final del proyecto, pero recalcó que la versión que ella conoce deja sin efecto la Ley de Retiro Digno que, además de consignar una política pública de cero recortes a las pensiones, igualmente no reconoce una gran cantidad de bonos ya emitidos por considerarlos deuda legal.

“Esa visión de la Ley de Retiro Digno quedaría sobreseída con el PC 1003″, dijo Santiago. “También me preocupa que solo estamos dependiendo de los números oficiales que da la JSF ya que no existe otro esfuerzo del Estado para cuestionar la versión de la JSF y eso es irresponsable”.

Santiago también criticó la defensa de ciertos sectores sobre el PAD pues propone un recorte sustancial a la deuda pública y dijo que, aunque es válido señalar que el país podría caer en otro escenario de impago, no es menos cierto que ya Puerto Rico, en el 2021, “está cerrando escuelas, no hay dinero para salud y hay un colapso de sistema eléctrico”.

“La crisis es ahora”, indicó. “El hoyo en que estamos ahora tenía un letrero gigantesco que advertía que venía un precipicio”, sostuvo.

¿Qué puede hacer el Senado?

Dalmau Santiago divulgó un comunicado de prensa el domingo en que enumeró una serie de lineamentos que él quiere incluir en el PC 1003 cuando la medida pase a la consideración de la Cámara Alta. Por ejemplo, que se incluya una asignación fija de $500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un periodo de cinco años, congelar los recortes programados a la institución; crear un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias con una asignación de $100 millones; eliminar el recorte proyectado de las aportaciones a los planes médicos de los 60,000 empleados del gobierno central; asignar los fondos para los municipios, la creación de un fondo especial para lo que llamó la “igualdad social” que propone partidas para combatir la pobreza y la desigualdad social, entre otros asuntos.

Emmanuelli indicó que el Senado puede ir mucho más allá al resaltar que el servicio a la deuda es insostenible y que así lo han confirmado economistas como Joseph Stiglitz, Martín Guzmán, Daniel Santamaría Ots, José Alameda y el propio perito de la JSF, Andrew Wolfe.

Otro paso a tomar sería condicionar el pago de los llamados bonos de Instrumentos de Valor Contingente a que no se garanticen si se alcanzan ciertos recaudos del Estado como el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y el impuesto al ron, sino a que se garanticen superávits.

Emmanuelli partió de la premisa de que, por la inyección de fondos federales, no se vislumbran mermas en los recaudos por los próximos años, por lo que estos bonos estarían asegurados hasta que el país se dé contra la pared con los anticipados déficits comenzando en el 2036.

La crítica sobre cómo se utiliza la métrica de los recaudos para los bonistas fue levantada también por Santamaría Ots, de Espacios Abiertos, durante una vista pública este pasado miércoles en la Cámara. Santamaría Ots señaló que el proyecto podría ser “sensato” cuando se propone compensar a bonistas “si a Puerto Rico le va bien”, pero le parece irresponsable “compensar a los bonistas cuando Puerto Rico está en números rojos”. Así las cosas, recomendó que solo se paguen los IVC si se registran superávits.

Otro argumentó que levantó Emmanuelli fue la necesidad de invalidar el pago de $500 millones en bonos no asegurados del Sistema de Retiros. Esta postura fue esbozada ayer por la representante penepé Lourdes Ramos.

“Están pagando cantidades exorbitantes cuando son bonos ilegales o no son asegurados. Sí es así, si estás convencido de eso, se les puede dar cero”, dijo Emmanuelli.

El economista José Alameda, por un lado, cuestionó el criterio que ha estado utilizando la JSF para impulsar el recorte a las pensiones y recordó cómo la postura del ente fiscal ha ido variando de recortes propuestos de 10% a todas las pensiones para luego cambiar su postura a que solo estarían sujetas a recortes las que superen los $1,500 mensuales. Esta pasada semana, en el contexto de la negociación del PC 1003, subieron el umbral a $2,000 mensuales.

“¿Qué criterio científico usa esta gente? Esos números son inventados. El criterio científico no cambia, a menos que las condiciones cambien y ellos cambian a cada rato”, dijo.

Al igual que Emmanuelli, Alameda también puso en duda la viabilidad del PAD propuesto y dijo que solo se podría cumplir con el pago de la deuda subiendo impuestos.

Alameda describió la enmienda del lenguaje que restringe el campo de acción de la JSF como un “paso positivo”, pero comoquiera le sigue preocupando la sostenibilidad del PAD que finalmente se acuerde.

“El reclamo de la JSF de que va a bajar el pago anual del servicio a la deuda no es correcto. Ellos dicen que Puerto Rico iba a pagar $3,500 millones y lo comparan con esa cifra, pero ese valor no es comparable porque ese era el pago cuando te fuiste a la quiebra porque no lo podías pagar”, dijo Alameda al recordar que cuando el pago de la deuda era esa cifra de $3,500 millones, no existía el concepto del Pay Go, que es el instrumento con que se pagan las pensiones del gobierno central del Fondo General.

“Aunque baje el pago a la deuda de $3,500 millones a $1,100 millones, tengo que añadir los $2,000 millones del Pay Go que no existía cuando comenzó la quiebra”, dijo.

Ese argumento sobre el factor Pay Go también lo trajo a la mesa Santamaría Ots cuando dijo que la JSF siempre ha querido contrastar el servicio a la deuda previo con el propuesto sin tomar en consideración la obligación de las pensiones.

“Representa una obligación de pago del Fondo General. Desde Espacios Abiertos siempre entendimos que había que incluir el Pay-as-you-go como parte de las obligaciones futuras del gobierno central junto con los nuevos pagos de Cofina y de Obligación General para así poder calcular el costo total de obligaciones que afectan el Fondo General”, indicó Santamaría Ots.

El economista señaló que ante de la reestructuración el gobierno tenía comprometidos 26.5 centavos por cada dólar para pagar la deuda y que ese compromiso bajaría a 19.5 centavos y no los 7.2 centavos que ha señalado el ente fiscal.