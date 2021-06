La directora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, le advirtió a la Cámara de Representantes que una pieza legislativa que transfiere la titularidad de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, ubicada en Carolina, al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) es inconsistente con el Plan Fiscal.

Jaresko indicó en una carta con fecha de hoy dirigida al representante popular Ángel Matos García que el Proyecto de la Cámara aumentaría el gasto del gobierno, dado a que requiere un gasto inicial de $3 millones y gastos adicionales no recurrentes que tendría que incurrir el DRD para su mantenimiento.

Según Jaresko, la fuente de dinero identificada en el proyecto, una porción de premios no reclamados de la lotería, sale realmente del Fondo General

“El Plan Fiscal certificado dispone que este dinero siga siendo depositado en el Fondo General”, dijo Jaresko.

“El PS 489, como fue redactado, parece ser significativamente inconsistente con el Plan Certificado del Gobierno y la JSF”, agregó.

El Proyecto de la Cámara 489, de Matos García, ordena que se mantenga el uso del predio como una instalación deportiva, pero le permite al DRD arrendar y también permite el subarrendamiento de los terrenos, al igual que la concesión de los derechos de superficie sobre instalaciones, edificios y estructuras de lo que se conocería como el Distrito Deportivo Roberto Clemente a terceras personas naturales o jurídicas.

Se trata de un predio de 273 cuerdas de terreno localizado en los barrios Cangrejo Arriba y Sabana Abajo de Carolina. El terreno comprendía 203 cuerdas hasta el 2004, cuando la Administración de Terrenos cedió gratuitamente a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente 70 cuerdas adicionales. El terreno es propiedad de Ciudad Deportiva Roberto Clemente Inc. manejada por uno de los hijos del fenecido pelotero, Luis Clemente.

Matos García indicó que no ha hablado con la familia de Clemente sobre la medida.

“De mi parte no. Cuarenta y cinco años más de 100 millones de fondos públicos hablan por si solos”, dijo al referirse al estado de deterioro en que se encuentra la instalación.

En la Exposición de Motivos de la medida se afirma que Ciudad Deportiva Roberto Clemente está en condiciones deplorables y no se ha desarrollado.

“Lamentablemente, los parques de béisbol se encuentran en desuso, grandes pastizales arropan las edificaciones gravemente deterioradas y el museo casi en ruina con el techo colapsado y con sus paredes agrietadas”, lee el texto de la medida. “Así las cosas, los terrenos donde se debiese haber desarrollado a plenitud la Ciudad Deportiva Roberto Clemente se encuentran en estado de inactividad, solo siendo utilizados los dos campos de fútbol americano y la zona de jugar gotcha, ubicados a la entrada del inmenso complejo”.

“Este desperdicio del potencial del uso de alrededor de 300 cuerdas de terreno que no están siendo utilizadas para el servicio de nuestro pueblo no beneficia a nuestra juventud. Para esta Asamblea Legislativa es de gran importancia el poder honrar la memoria de nuestro Roberto Clemente, llevando a cabo su visión de construir una Ciudad Deportiva para beneficio de nuestros jóvenes y las futuras generaciones. A pesar de haber transcurrido sobre 45 años desde la primera donación de terrenos, los mismos al día de hoy no se han desarrollado al máximo y no están siendo utilizados para los fines que fueron cedidos a título gratuito por el Estado”, lee parte del proyecto de ley.

Para garantizarle al DRD los fondos necesarios para administrar el terreno, con la propuesta ley se crearía un fondo a conocerse como el Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente y se nutriría de una asignación inicial de $3 millones con cargo al Fondo General para la reconstrucción, rehabilitación, desarrollo y conservación de los terrenos, estructuras, edificios e instalaciones. El fondo también cualificaría para fondos federales y los recaudos producto de la creación de la tablilla conmemorativa del hit 3,000 de Clemente.

El proyecto de ley que crea la tablilla fue aprobado en la Cámara esta semana y falta que reciba el aval del Senado y del gobernador Pedro Pierluisi. Matos García calcula que la legislación podría generar el año que viene unos $12,000.

Como parte del PS 489 se enmienda la Ley de la Lotería Tradicional para disponer que, de los premios no reclamados, se depositará anualmente $1 millón para el Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente.