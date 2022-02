La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), identificó irregularidades que inciden sobre el uso de flota de vehículos oficiales y uso de tarjetas de gasolina en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), informó la dependencia.

Como parte de un examen realizado a la entidad por la OIG, se desprenden once hallazgos en los que se resaltan: deficiencias relacionadas con el uso de las tarjetas de combustible y con los informes de consumo de gasolina, diésel y aceite; falta de gestiones de cobro de las reclamaciones pagadas por el seguro por accidentes de tránsito; deficiencias relacionadas con la rotulación y uso de tablilla de los vehículos oficiales, entre otros.

Según se detalla en el informe de examen se encontró que, en la muestra evaluada sobre el uso de tarjeta de combustible asignada a una maquinaria, fue utilizada para comprar combustible por $1,165.11 para un vehículo oficial no autorizado del 1 de mayo al 30 de junio de 2021.

PUBLICIDAD

De otra parte, surge que en siete ocasiones se echó combustible a un vehículo en más de una ocasión en un mismo día y que el tiempo transcurrido entre estas transacciones fluctuó entre dos minutos a dos horas. Dichas transacciones representaron un total de $718.98. Además, en dos ocasiones se cambió el aceite dos veces en un mismo día a dos vehículos, lo que ocasionó desembolsos por un total de $187.80. Se identificaron 27 incidencias en las que no se registró la transacción en el informe de combustible del DRD por un total de gasto de $1,481.16.

De una muestra de 10 vehículos seleccionados, cuatro no estuvieron en uso durante el período de examen debido a que tres estaban dañados, y uno estaba detenido porque no tenía marbete por falta de pago de multa. De los seis vehículos que estuvieron en operación el gerente no preparó los Informes Mensuales de Consumo de Gasolina, Diésel y Aceite.

Surge de los hallazgos se expidieron multas por violaciones a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por estacionamiento en vía pública, marbete vencido y luz de tablilla. El DRD confirmó que el conductor utilizó el vehículo para realizar gestiones oficiales, sin percatarse que tenía el marbete vencido, por lo que le expidieron multas por marbete vencido y estacionamiento.

En otro de los hallazgos surge que, se identificaron deficiencias relacionadas al registro de 110 vehículos de motor del DRD, el cual mostró una diferencia de 15 unidades que no estaban incluidas en el Registro Electrónico de la ASG.

PUBLICIDAD

Debido a que la flota de vehículos oficiales se encuentra bajo custodia de la ASG y conforme al acuerdo de colaboración suscrito entre la OIG y la ASG, el informe de examen fue remitido a dicha entidad para que se evalúe y proceda de conformidad a los reglamentos y normativas vigentes, respecto a las irregularidades identificadas en el manejo de flota de vehículos oficiales, uso de tarjetas de gasolina, así como la disposición de los vehículos oficiales que se encuentren inoperantes.

Otros hallazgos del informe de examen serán referidos, a la Oficina de Ética Gubernamental para que evalué si se infringieron las disposiciones de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, por parte de funcionarios públicos.

Dicha información se mantiene confidencial en cumplimiento con la Ley y reglamentos aplicables, para no afectar el curso de investigaciones futuras.

El examen cubrió el período del 1 de enero de 2020 al 27 de agosto de 2021.En algunos aspectos se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.