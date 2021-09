La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, rechazó este jueves que las expresiones que hiciera sobre el joven artista Freddo Vega Ortiz, quien interpreta al personaje de mujer “Magda”, incitaran el odio, mientras la abogada Mayra López Mulero anticipaba en una entrevista radial que el FBI podría estar “tocando a su puerta” precisamente por amenazas de muerte recibidas por su cliente.

“Como ya he expresado públicamente en varias ocasiones, rechazo cualquier manifestación de violencia y exhorto a que toda persona que entienda que ha sido violentada recurra a las autoridades correspondientes. Igualmente, rechazo toda expresión dirigida a desvirtuar mis expresiones públicas para alegar, sin fundamento alguno, que las mismas incitan al odio. Me he caracterizado por la firmeza de mis posturas, pero a su vez por el trato respetuoso con el que piensa distinto”, indicó Rodríguez Veve en declaraciones escritas.

“Seguiré trabajando en favor del robustecimiento de la democracia, donde la posibilidad de expresarnos y los derechos constitucionales nos cobijen a todos”, agregó.

En una entrevista en Radio Isla, López Mulero anticipó que el FBI estaría “tocando la puerta” de Rodríguez Veve dentro de muy pronto.

El miércoles, Vega Ortiz confirmó a El Nuevo Día que había tomado acción ante las amenazas contra su integridad física recibidas luego de que Rodríguez Veve publicara en su cuenta de Facebook hace dos semanas unas expresiones sobre su participación con el personaje de Magda en una escuela en Arecibo, donde ofreció una charla motivacional a un grupo de estudiantes.

La legisladora se refirió a “Magda”, el personaje que interpreta Vega Ortiz, como “un joven varón vestido de mujer transexual”, lo que desencadenó comentarios a favor y en contra del joven de 25 años, incluyendo varios mensajes homofóbicos y hasta amenazas de muerte en su contra. Uno de esos comentarios hechos por una persona que comentó en la publicación de la senadora decía: “Que pena que yo no estaba en esa escuela con un rifle de asalto, los primeros que se hiban (sic) eran los que estaban a los lados, no sé si son maestros. Y luego el cabr*n vestido de mujer. No a la perspectiva de género en las escuelas puñe*!!!”.

López Mulero indicó hoy que también habló con el FBI. Insistió en que las amenazas contra su cliente, entre estas las de el ciudadano que dijo que si hubiera tenido un rifle de asalto le disparaba a los maestros en la actividad y al propio Vega Ortiz, “hay que tomarlas con seriedad”.

“Ellos tiene la potestad de ejercer sus prerrogativas y esperamos que haya consecuencias”, dijo López Mulero al indicar que las acciones de Rodríguez Veve y cómo permitió que se publicaran amenazas en su página de Facebook sin ni siquiera desautorizarlas “la comprometen ante el país”.

“Le queda grande la función que encarna”, dijo López Mulero en la entrevista radial al señalar que Rodríguez Veve quedó retratada “por su prejuicio y homofobia.

“Denotan una gran ignora e incompetencia en el manejo de estos asuntos”, insistió.