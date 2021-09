El comediante Freddo Vega Ortiz ayer tomó acción ante las amenazas contra su integridad física recibidas luego de que la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, publicara unas expresiones en las redes sociales hace dos semanas sobre su participación en una escuela en Arecibo, donde este ofreció una charla de motivación a un grupo de estudiantes.

Aunque Vega Ortiz dijo hoy a El Nuevo Día sentirse nervioso por ser la primera vez que enfrenta un proceso como el que inició ayer, en donde radicó unas querellas por las amenazas en su contra, este asegura haberlo hecho por su tranquilidad y la de su familia. De igual modo, confirmó que está siendo representado por la licenciada Mayra López Mulero.

“La licenciada López Mulero y su equipo me han orientado y es por eso que me siento tranquilo y confiado en todo el proceso”, manifestó el artista, quien afirmó que radicó querellas tanto a nivel estatal como en el foro federal.

Esta mañana, el agente Eduard Ramírez había informado sobre la querella por el delito de intimidación que fue presentada a las 2:34 p.m. el pasado 31 de agosto. “El querellante observó un comentario donde le expresaban que le causarían daño con un rifle de asalto”, indicó Ramírez, quien añadió que el asunto fue investigado por el precinto de Guaynabo y fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. El Negociado de la Policía confirmó hoy que la División de Crímenes Cibernéticos investiga una querella.

“Más allá de protegerme y no sentir miedo al salir, lo que quiero es que las personas sepan que los comentarios en las redes sociales duelen, hieren y hasta te hacen sentir miedo. Muchas veces se comentan y se dicen cosas sin saber el daño irreparable que se pueda crear. Quizás dentro de todo lo feo que he vivido, mi propósito se sigue manifestado. En esta ocasión dando una lección de vida de que antes de comentar, debemos pensar en el daño que le podamos causar a otra persona”, expresó el artista.

En la publicación que criticaba la participación del comediante, la legisladora se refirió a “Magda”, el personaje que interpreta Vega Ortiz, como “un joven varón vestido de mujer transexual”, lo que desencadenó comentarios a favor y en contra del joven de 25 años, incluyendo varios mensajes homofóbicos y hasta amenazas de muerte en su contra a través de las redes sociales.

En entrevista con El Nuevo Día, el pasado 21 de agosto, Vega Ortiz expresó que estaba temiendo por su vida, sobre todo, tras una amenaza de muerte directa que recibió y por la cual se estaba asesorando legalmente para reportarla a las autoridades.

Entre los comentarios se encuentra uno de un usuario, quien escribió “que pena que yo no estaba en esa escuela con un rifle de asalto, los primeros que se hiban (sic) eran los que estaban a los lados, no sé si son maestros. Y luego el cabr*n vestido de mujer. No a la perspectiva de género en las escuelas puñe*!!!”.

Mientras por un lado trascendieron críticas y amenazas en su contra, por el otro Vega Ortiz ha recibido innumerables expresiones de apoyo, incluyendo a personalidades de la clase artística.