El nominado secretario de Estado, Larry Seilhamer, aparenta haber convencido a toda la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado en lo que concierne a sus quilates como estadista, confirmaron varios senadores de La Palma que participaron en un caucus con el nominado esta mañana.

“Larry aclaró con nosotros su compromiso con la estadidad. La trayectoria de Larry es clara con la estadidad y eso nos aclaró. Todos le vamos a dar el voto porque estamos conscientes de que es un estadista de pura línea”, dijo el senador penepé Gregorio Matías.

Por su parte, el senador William Villañe declaró que estaba “muy satisfecho con la manifestación, con la reunión que tuvimos. Cuenta con el voto de la delegación y es un estadista comprometido. Ha dejado claro que quiere la estadidad para Puerto Rico ahora”.

Seilhamer ha enfrentado desde el fin de semana fuertes críticas de legisladores penepés por haber dicho que Estados Unidos no quisiera asociarse con un país “quebrado” esto en el contexto de la posibilidad de que la isla se convierta en estado. Estas expresiones vertidas en una entrevista con El Nuevo Día han sido interpretadas como que no es realmente estadista.

Falta que Seilhamer se reúna con el caucus penepé en la Cámara de Representantes, donde también ha enfrenado resistencia. Ese encuentro debe darse la semana que viene.

La prensa abordó a Carlos Rivera Justiniano, asesor legislativo del gobernador Pedro Pierluisi, reconoció que hay cierta incomodidad en cuanto a las expresiones de Seilhamer.

“Al igual que hoy, se dará un espacio para conversar y dirimir diferencias”, dio Rivera Justiniano.

n el caso del senador Henry Neumann, sostuvo que “Larry no necesitaba dar ningún tipo de explicación, pero la que dio es más que satisfactoria y demostró a base de su récord que es tan estadista como cualquiera en este movimiento”.

“Larry nos ha demostrado que en gran estadista por años y cuenta con nuestro voto”, dijo, por su parte, la senadora por Carolina, Marissa Jiménez.

El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos dijo que no tiene problemas con el nombramiento de Seilhamer, aunque subrayó que está en desacuerdo con sus expresiones.

“Entiendo que no debe tener problemas”, dijo.”Sin embargo, reconozco que es un gran Secretario de Estado… para mí, aunque estoy en desacuerdo con sus expresiones, creo que están incompletas. Para mí no lo descalifican”, dijo.

“Sus acciones son más importante que sus expresiones”, insistió.

Ríos reconoció que hay compañeros de delegación que no están de acuerdo con sus expresiones. “De eso a brincar que no está preparado o no es la persona idónea, hay un largo trecho”.