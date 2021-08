Entre las 21 pruebas de dopaje administradas en la Cámara de Representantes que están bajo evaluación porque no cumplen con el estado de derecho de la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 4-2017) hay resultados que corresponden tanto a legisladores como empleados, confirmó hoy, lunes, el presidente de dicho cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández.

Aunque al principio Hernández Montañez no quería hacer “distinción” sobre si alguna de las 21 pruebas bajo revisión correspondía a legisladores, al final el líder cameral respondió que “hay de todo”. El proceso de revisión incluye determinar el tipo de sustancia y si su uso está o no aprobado.

“Son 21 (pruebas bajo análisis) y hay de todo, no es que todos son (positivos a) marihuana. Ellos (el proveedor) no nos dicen, no nos informan, no nos hacen una lista. (Solo dicen) tenemos 21 (positivos) aquí y los vamos a entrevistar”, señaló.

Mientras, el restante de las 569 pruebas que se realizaron -entre representantes y empleados- cumplieron con el estado derecho. Esto incluyendo a aquellos funcionarios que arrojaron positivo a la prueba, pero tienen licencia para el uso de cannabis medicinal, dijo.

Hernández había informado este viernes pasado que tenían “21 pruebas en revisión”, pero no precisó si correspondían a personal administrativo o a legisladores.

“Lo que tengo son 21 pruebas que tienen alguna discrepancia, no te puedo decir si es cannabis, si es una droga más fuerte, si es un medicamento. El protocolo lo que establece es que el proveedor, entonces, entrevista a cada uno de los que tienen alguna discrepancia en la prueba y entonces identifican si es que está medicado, si es que tiene licencia o si salió positivo a alguna sustancia controlada para la que no existe autorización”, expuso.

El pasado 17 de agosto, Hernández anunció -de forma sorpresiva- la administración de pruebas de dopaje para detectar sustancias controladas entre empleados y representantes. Los análisis son los primeros que se realizan desde la aprobación de la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 42-2017).

Hernández explicó que el proceso de revisión incluye entrevistas por parte del proveedor para determinar la sustancia identificada y si podría corresponder a algún medicamento recetado. Igualmente, pueden solicitarle evidencia para sustentar el resultado.

El presidente de la Cámara señaló que en los “próximos días” deben tener los resultados finales de las pruebas.

En el 2011, bajo la presidencia de Jenniffer González en la Cámara, el representante Rolando Crespo arrojó positivo a cocaína, lo que provocó su renuncia como portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP). El legislador se convirtió en el primer miembro de la Asamblea Legislativa que arrojaba positivo a una prueba de dopaje.