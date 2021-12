Las fricciones que persisten entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa escalaron ayer, lunes, a otro nivel luego que la mayoría parlamentaria del Partido Popular Democrático (PPD) decidiera no dar paso a las seis medidas incluidas por el gobernador Pedro Pierluisi en la convocatoria de la sesión extraordinaria.

Parte del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes y el Senado acusó a la mayoría del PPD en la Asamblea Legislativa de llevar un año “sin hacer nada” y negarse a atender nombramientos y proyectos de ley. Mientras, líderes de la Pava señalaron una alegada “escasez de proyectos” de administración con la “intención especial” del gobernador de querer dirigir el país “por decreto”.

“No es que no le estemos atendiendo las medidas al señor gobernador, es que el señor gobernador lo que ha enviado aquí es un puñado de medidas y, su gran mayoría, no tienen ni tan siquiera necesidad ni urgencia por atenderse”, alegó el portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, ordenó ayer un receso legislativo hasta el 22 de diciembre, y su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau, cerró los trabajos “sine die”, lo que implica el fin definitivo de la sesión extraordinaria en la Cámara alta.

“Le hemos notificado a la Cámara que no continuaríamos con la extraordinaria, que tiene un mandato de 20 días, cuando en la agenda legislativa esas medidas no están listas para ser consideradas, por lo menos, la del Senado”, aseveró Dalmau.

La delegación del PNP en el Senado se opuso, sin éxito, a que dicho cuerpo consintiera la petición de receso de la Cámara.

“Obviamente, hay un contraste claro entre los que quieren trabajar y los que se niegan a trabajar”, dijo el portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos.

El portavoz del PNP en el alto cuerpo, Thomas Rivera Schatz, explicó que, dado que la Cámara decretó un receso y no un cierre de los trabajos, podrían ir sobre aquellos asuntos que estén bajo su consideración y que no requieran acción del cuerpo hermano. No obstante, si no forma parte de la extraordinaria, habría que enmendar la convocatoria.

Pero, si el gobernador quisiera convocar una segunda sesión extraordinaria, tendría que esperar hasta después del 22 de diciembre. Previo a esa fecha, el primer ejecutivo sí podría convocar al Senado para atender asuntos exclusivos de ese cuerpo, como los nombramientos.

“¿Para qué querían la mayoría? ¿Para no trabajar, para no aprobar, para no atender medidas, para no atender nombramientos? Si ese es el récord que quieren establecer en este primer año, eso es un asunto de ustedes, compañeros y compañeras”, afirmó el expresidente senatorial.

Durante un turno en el hemiciclo, Dalmau sostuvo que las medidas detalladas en la convocatoria no estaban listas para ser atendidas y cuestionó las razones del gobernador para no incluir otra legislación, como el Proyecto de la Cámara 3, que reforma las leyes laborales del país. La inclusión de esta medida también fue una petición de Rivera Schatz.

“Hay medidas importantes, hay medidas listas, hay medidas ya aprobadas. Ah, pero esas no están en la extraordinaria porque no están en las prioridades del señor gobernador”, aseveró Dalmau.

Más temprano, Hernández había advertido que no atenderían las medidas incluidas por el gobernador en la convocatoria de la sesión extraordinaria y estableció que la discusión ayer debió girar en torno a la reforma laboral y la búsqueda de puntos de encuentro para aprobar la legislación.

“En todas las ocasiones que esta Asamblea Legislativa, Cámara, Senado y Ejecutivo, se han puesto de acuerdo, hemos llegado a puntos de encuentro y hemos tenido soluciones finales para el pueblo de Puerto Rico. En esta ocasión, el gobierno nunca nos consultó. Esto es un gobierno compartido...”, expresó Hernández.

El líder legislativo ha sostenido, también, que la convocatoria del gobernador es una estrategia del gobernador para desviar la atención de lo ocurrido con el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado, quien enfrenta acusaciones federales por conspiración, soborno y recibir comisiones ilegales.

Pierluisi afirmó ayer que la posición de la mayoría legislativa es una “falta de respeto”, y sostuvo que el pueblo requiere trabajos de todos. “No estoy aquí para peleas chiquitas ni entrar en dimes y diretes de quién manda más”, expresó.

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta nota.