El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, decretó hoy, lunes, un receso hasta el próximo 22 de diciembre, sin atender las seis medidas que fueron incluidas por el gobernador Pedro Pierluisi en la convocatoria de la sesión extraordinaria.

Sostuvo, sin embargo, que dicho cuerpo legislativo está disponible para retomar las labores si el gobernador decide atender temas “verdaderamente prioritarios”, como la Reforma Laboral, y la ley para garantizar el retiro digno de la Policía.

“Invitamos al Gobernador a enmendar la extraordinaria, y que incluya esas medidas. Nosotros estaremos aquí trabajando”, señaló.

Más temprano, Hernández había advertido que no atenderían las medidas incluidas por el primer ejecutivo en la convocatoria de la sesión extraordinaria y había establecido que la discusión hoy debió girar en torno a la reforma laboral y la búsqueda de puntos de encuentro para aprobar la legislación.

El líder legislativo había sostenido también que la convocatoria del gobernador –la cual sostuvo no incluye ninguna medida urgente- era una estrategia para desviar la atención de lo ocurrido con el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado, quien enfrenta acusaciones federales por conspiración, soborno y recibir comisiones ilegales.

Mientras, Pierluisi ha afirmado que la posición de la mayoría legilstiva es una “falta de respeto”.

Mediante expresiones escritas, Hernández abordó el Proyecto de la Cámara 911, que garantiza el cumplimiento de la ley federal Family First, el cual, aseguró, habría estado en disposición de atender si en la convocatoria el Ejecutivo hubiera reconocido que para su aplicación es necesario modificar unas partidas presupuestarias y que se reconozcan las fallas estructurales que tiene el Departamento de la Familia que deben ser atendidos.

”Existe un problema gerencial y fiscal dentro del propio Departamento de la Familia, que el Ejecutivo no ha podido corregir, y son ellos los que colocan en riesgo los fondos federales para atender el problema de la niñez. Esta medida, aunque la aprobemos ahora en esta sesión extraordinaria, no puede ser implementada por la propia negligencia e inacción del Departamento de la Familia”, afirmó Hernández.

Por ejemplo, dijo que Familia necesita contratar 206 trabajadores sociales y asignarles los recursos necesarios para que cumplan con su labor. Hasta el momento, eso no ha ocurrido. “Resulta inoficioso aprobar la medida ahora, en diciembre, sin otorgar los fondos para su implementación”, expresó Hernández por escrito.

“La verdad es que los fondos federales no se van a perder si no aprobamos esta medida en esta sesión extraordinaria. Los fondos federales los puso en riesgo la Administración de Pierluisi al no cumplir con sus propias metas internas, y con los requisitos federales para la implementación de esta ley”, subrayó el líder cameral.