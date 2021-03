La delegación en Cámara y Senado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó hoy, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un paquete de medidas legislativas dirigidas a reducir la brecha de inequidad que todavía existe por razón del género.

“No hay duda de lo mucho que hemos avanzado en las últimas décadas, pero todavía persisten el discrimen y la inequidad, evidenciadas en la violencia de género, en la paga desigual en ciertos renglones laborales, en la falta de reconocimiento al valor del trabajo doméstico no remunerado, en políticas médicas discriminatorias, como la realización de cesáreas sin justificación clínica, y en la negativa a incorporar la perspectiva de género no sólo al currículo escolar sino a toda gestión gubernamental”, sostuvo la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

El conjunto de medidas comprende cinco proyectos de ley y dos resoluciones conjuntas. Estas se desglosan de la siguiente manera:

1. Proyecto del Senado 223 / Proyecto de la Cámara 569: Ley para implementar el “Plan para Cuantificar el Trabajo No Remunerado en Puerto Rico”. La medida propone la creación de un “Comité Especial para Cuantificar el Uso de Tiempo en Puerto Rico”, encargado, entre otras cosas, de medir el impacto que el trabajo no remunerado tiene en la economía del país y analizar la disparidad entre géneros asociada a la participación en el trabajo no remunerado. Los estudios resultantes serán de utilidad para articular política pública sensible a las particularidades de la mujer puertorriqueña y de cómo el trabajo no remunerado ha generado una clasificación de personas que trabajan sin remuneración ni derechos laborales.

2. Proyecto del Senado 224 / Proyecto de la Cámara 567: Enmendaría la “Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna” con el objetivo de eliminar la restricción de límite de tiempo que tienen las madres trabajadoras para extraerse leche materna o lactar a su hijo o hija durante la jornada laboral y aclarar que el tiempo utilizado para esos fines será considerado tiempo trabajado.

3. Proyecto del Senado 225 / Proyecto de la Cámara 570: Esta ley propone que la División del Registro Demográfico del Departamento de Salud publique trimestralmente datos asociados a los nacimientos en Puerto Rico, incluyendo los niveles de riesgo reconocidos en la práctica general de la obstetricia, e incluirán datos como tiempo de gestación, condiciones médicas y cesáreas previas. Según las estadísticas más recientes del Departamento de Salud, la tasa de cesáreas en Puerto Rico ascendía a 46% en 2016. Ese porciento excede significativamente la tasa recomendada por la Organización Mundial de Salud, que oscila entre 10 y 15% e implica una serie de riesgos importantes a la salud de la mujeres y personas gestantes.

4. Proyecto del Senado 226 / Proyecto de la Cámara 568: La medida tiene como propósito integrar un análisis de perspectiva de género en los reglamentos y funciones de nuestras instituciones, tomando en consideración que la política pública afecta de manera particular a las mujeres, ubicándolas usualmente en una posición de desventaja, según recoje la medida.

5. Proyecto del Senado 227 / Proyecto de la Cámara 571: Busca crear la “Ley para la Prevención, detección y Tratamiento efectivo de la Depresión Postparto” para subsanar los impedimentos estructurales que limitan el acceso de las madres y personas gestantes a los servicios de salud mental. “En Puerto Rico, la mayoría de las madres no son evaluadas con el propósito de detectar esta condición, por lo que muchas mujeres quedan a su suerte y confrontan la depresión sin una red de apoyo adecuada, y sin las herramientas formales que ofrecen las disciplinas de salud mental”, lee la exposición de motivos.

Resoluciones Conjuntas

1. Resolución Conjunta del Senado 35 / Resolución Conjunta de la Cámara 80: Ordena a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y al presidente de la dependencia, a realizar una campaña educativa sobre la perspectiva de género.

2. Resolución Conjunta del Senado 36 / Resolución Conjunta de la Cámara 81: Ordena al Departamento de la Familia a establecer el “Programa de Respiro Familiar” que preste atención temporal de calidad a personas adultas con diversidad funcional en situaciones de dependencia.

Denis Márquez, representante del PIP, dijo que el grupo de medidas representan “un paso importante en la lucha por lograr la equidad de género y seguir promoviendo la concienciación social en este asunto”.