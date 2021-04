Los portavoces alternos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Senado y la Cámara de Representantes, Carmelo Ríos Santiago y Gabriel Rodríguez Aguiló, respectivamente, acusaron al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, de “chantajear” al Ejecutivo con la confirmación de dos nominados, así como de liderar el cuerpo legislativo menos productivo en la historia de los Estados Unidos y sus territorios.

Los legisladores de la Palma, además, solicitaron al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que esta misma semana atienda, en sesión, los nombramientos de los secretarios de Salud y Agricultura; y que establezcan un calendario diario de vistas pública para la Comisión de Nombramiento con el fin de atender todos los nombramientos ante de culminar la presente sesión el 30 de junio.

“Hoy se cumplen 116 días desde la juramentación de esta Legislatura del Partido Popular, la cual acaba de alcanzar otro nefasto récord no antes visto en la historia, no solo de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos también. Los números no mienten: cero leyes aprobadas y únicamente 3 de 53 nombramientos confirmados. Es triste pero hoy el Senado popular se convierte en el primero en la historia de los estados y territorios de Estados Unidos en no confirmar un secretario de Salud en sus primeros 110 días”, comentó Ríos Santiago en conferencia de prensa celebrada esta mañana.

“No hay excusa de que por ser un gobierno compartido no se puede hacer. En el último, 2005-2008, para esta fecha de 116 días desde la juramentación ya había unas cinco leyes firmadas”, sentenció Rodríguez Aguiló.

Según dijo Ríos Santiago, el intento de Hernández Montañez, de condicionar la confirmación de Larry Seilhamer como secretario del departamento de Estado y Manuel Torres como contralor de Puerto Rico, es un chantaje que ninguno en el Ejecutivo se va a prestar.

“El presidente del Senado no se puso con chantaje para la confirmación de Larry, se vio el nombramiento en sus mérito, como se tiene que hacer. Es vergonzoso que en la Cámara quieran venir con esta extorsión, porque eso es lo que es. Bajen el nombramiento a votación ya”, expresó el Senador por el Distrito de Bayamón.

Por otra parte, el portavoz alterno del PNP en la Cámara Baja exigió que el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara, el representante Jesús Manuel Ortiz, “se crezca como hizo la hoy comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, cuando presidía esa comisión (2005-2008) y radicó en la secretaría de la Cámara un informe positivo a la nominación de la designada secretaria de Estado, Marisara Pont. El pleno le votó en contra, pero ella tuvo la verticalidad de hacer lo correcto, ¿por qué Ortiz no lo hace? Solo puedo entender que tiene temor de represalias del presidente de la Cámara”.