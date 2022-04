Los presidentes de las comisiones de Hacienda en el Senado y la Cámara de Representantes minimizaron esta mañana las preocupaciones del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, en el sentido de que la pieza legislativa que propone una moratoria sobre el pago de arbitrios que tienen que hacer los importadores de combustible por 45 días no se refleje necesariamente en la bomba de las gasolineras.

Rivera Rodríguez indicó ayer, martes, en un comunicado de prensa que algunos importadores de gasolina tienen abastos que superan los 45 días, por lo que la moratoria de 45 días pudiera tener un efecto nulo sobre sus operaciones. Al no sentir el propuesto alivio en el pago del arbitrio, tampoco se verían obligados a venderles el combustible más barato a los minoristas.

“Lo que pasa es que la solución la tiene él”, dijo Santa Rodríguez a El Nuevo Día al referirse a cómo la resolución conjunta que propone la moratoria le da al DACO suficientes poderes para aprobar la reglamentación que sea necesaria para que sí se refleje un alivio al consumidor en la bomba.

“El proyecto le da libertad a DACO para reglamentar cómo se va a implementar esto. Algo que se puede hacer es que se trabaje como un reembolso, o sea, mañana le rebajas cuatro centavos por litro a todo el mundo y, dependiendo de la cantidad de gasolina que has pagado, si pagaste el arbitrio te lo reeembolso y, si no lo has pagado, no me lo tienes que pagar y eso yo no lo legislo, él (Rivera Rodríguez) lo puede reglamentar”, indicó Santa Rodríguez, al reconocer que esa reglamentación sí se tiene que hacer en conjunto con el Departamento de Hacienda, que es la dependencia responsable de cobrar arbitrios.

“Pero esa bola no está en nuestra cancha y él puede resolver las inquietudes que él tiene”, agregó.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, indicó igualmente este mañana en una entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM) que las preocupaciones de Rivera Rodríguez se pueden subsanar mediante reglamentación.