La Cámara de Representantes aprobó en su sesión de hoy un proyecto de ley que establece que la política pública será la liberación de confinados con enfermedades terminales, confinados mayores de 60 años que padezcan de alguna o varias condiciones de salud crónica y confinados mayores de 65 años que hayan cumplido el 50 % de su sentencia o le resten 24 meses de sentencia.

Además, “confinados que presenten alguna situación extraordinaria y convincente que no haya podido ser prevista por el Tribunal al momento de imponer su sentencia”, lee el Proyecto del Senado 85, firmado por varios representantes novoprogresistas.

Al ser aprobado sin enmiendas, la pieza legislativa ahora va camino a La Fortaleza.

La medida define condición de salud crónica como una que “dura más de un año y que no tiene cura previsible en un futuro cercano, y que es progresiva, afectando una o varias de las actividades esenciales del diario vivir”. Define condición de salud terminal así: “enfermedad o condición con una prognosis de culminación de vida”.

El texto aclara que la propuesta ley aplicará a confinados a quienes se les ha diagnosticado con alguna condición terminal para la cual la expectativa de vida es 18 meses o menos. Igualmente dispone los pasos a seguir para que un confinado solicite el beneficio de la propuesta ley.

En cuanto a “situación extraordinaria” el proyecto se refiere a la muerte o incapacitación del miembro de su familia a cargo del cuido del hijo menor de edad del confinado, la incapacitación del cónyuge del confinado y que no haya otra persona que se pueda encargar del cuido de esta persona; y la incapacitación del padre o madre del confinado y que no haya otra persona que se pueda encargar de su cuido.

“La Junta (de Libertad Bajo Palabra) o el Tribunal, según sea el caso, podrá considerar cualquier otra circunstancia que entienda meritoria”, lee el proyecto.

La pieza legislativa sí establece una serie de excepciones. Por ejemplo, no cualificará un confinado convicto por un delito de naturaleza sexual, robo, secuestro, incendio, violaciones a la Ley de Armas y violaciones al Código Anticorrupción.

Tampoco podrá tener historial delictivo de violencia, que no haya cometido actos indisciplinarios en los últimos seis meses, que no haya sido convicto de terrorismo y no podrá representar “peligro para cualquier persona o la comunidad en general”.

Será necesario, dice el proyecto, que se soliciten comentarios de las víctimas y conocer el comportamiento institucional.

Aval a otros proyectos

El cuerpo legislativo también avaló, sin cambios, el Proyecto del Senado 204, de la senadora penepé Keren Riquelme, que elimina el delito de escalamiento agravado y cualquier delito grave de segundo grado de la lista de infracciones a la ley que impediría que un confinado tenga acceso a programas de desvío.

Seguirían en la lista: producción posesión y distribución de pornografía y la utilización de menores para la pornografía, violaciones a la Ley de Armas, violaciones a la Ley de Explosivos y toda persona convicta por delito grave de primer grado, entre otros delitos.

Ahora la medida para a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La Cámara también dio paso al Proyecto del Senado 191, aunque con enmiendas en sala, que le exige a patronos de empleados usuarios de cannabis medicinal el que hagan esfuerzos para identificar acomodos razonables a estos trabajadores si el uso de la sustancia cae dentro de las excepciones dispuestas por ley en que no podrían ejercer su trabajo.

El año pasado el gobernador firmó una ley del representante popular Jesús Manuel Ortiz que legisló una serie de protecciones contra represalias y despidos a favor de empleados que utilizan cannabis medicinal. No obstante, incluyó una serie de excepciones, entre estas sin el empleo se sufraga con fondos federales, en que el patrono podría despedir al trabajador si el uso de la sustancia es incompatible con la labor realizada.

El proyecto también enmienda la Ley Ley Prohibir el Discrimen Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales para que un usuario de cannabis medicinal pueda gozar de las protecciones incluidas en el estatuto.

También se dio paso al Proyecto del Senado 217, sin enmiendas, del senador penepé Carmelo Ríos que obliga a toda dependencia en el gobierno a crear un protocolo para manejar situaciones de hostigamiento sexual en el lugar de empleo.

Además, dispone que cuando se presente una querella por parte de un empleado en una agencia, entidad, corporación pública o instrumentalidad gubernamental en particular, la investigación será llevada a cabo por otra agencia, entidad, corporación pública o instrumentalidad gubernamental.

“El personal que tenga a cargo atender asuntos de hostigamiento sexual en la agencia donde ocurrieron los alegados hechos constitutivos de hostigamiento sexual, estarán obligados a referir dicha información a la agencia asignada por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH) para llevar a cabo la investigación de los mencionados hechos”, lee el proyecto. La OATRH tendrá que promulgar un reglamento en un período de 30 días a partir de la aprobación de la propuesta ley para determinar dicho proceso.

La Cámara aprobó a viva voz el Proyecto del Senado 432, sin modificaciones, que enmienda la Ley de la Administración de Servicios Generales (ASG) para prohibir que las órdenes de compra en contratos superen, en su sumatoria, el 10% del monto total del contrato inicial, haya sido a través de subasta o de órdenes de compra.

La disposición aplicaría incluso a dependencias las que no les aplica la ley de la ASG.