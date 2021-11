Los legisladores independentistas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón lamentaron ayer el trámite legislativo que se le dio al proyecto de reforma laboral y apuntaron a que se trata del mismo estilo que utilizó la mayoría penepé el pasado cuatrienio.

Ambos señalaron en una conferencia de prensa que se les mantuvo al margen de la discusión del Proyecto de la Cámara 3, que enmienda considerablemente el estado de derecho laboral en el sector privado y denunciaron, entre otras cosas, que las diferentes versiones de borradores del informe de conferencia, la inmensa mayoría elaborados en la Cámara de Representantes, las obtuvieron a través de la prensa, a través de asesores o a pocos minutos del debate en el hemiciclo.

“Uno puede tener la experiencia del pasado cuatrienio en proyectos como el Código Municipal, el Código Civil y otros que fueron medulares para el país y tener la esperanza de que ahora habría mayor consenso. Pues el consenso que hubiera esperado incluía haber participado de ese fantasma que es el comité de conferencia. En este caso no se cumplió con lo más mínimo”, dijo Márquez Lebrón.

Santiago señaló que tiene demasiado tiempo en la política “como para tener algún tipo de esperanza”.

“En el caso del Senado se le dio de codo a la presidenta de la comisión con jurisdicción”, dijo Santiago al referirse a la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén. “No tuvieron ni la decencia mínima de tenerla en el informe o de notificar que estaban buscando firmas. El comité de conferencia es un club privado”, dijo.

El informe fue firmado por los populares José Luis Dalmau Santiago, Marially González, Javier Aponte Dalmau, Juan Zaragoza, Ramón Ruiz Nieves, Rafael “Tatito “Hernández Montañez, José Rivera Madera, Deborah Soto, Domingo Torres García, Ángel Matos García, José “Conny” Varela y Roberto Rivera Ruiz de Porras.

Igualmente firmaron las legisladoras de Proyecto Dignidad: Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz.

La senadora independentista aprovechó para salirle al paso a Hernández Montañez, quien la acusó de ser una traidora de la clase trabajadora al oponerse a la medida.

“Mi respuesta al señor Hernández es que no soy chapucera ni irresponsable. Uno debe leer los proyectos. El hemiciclo no puede ser un matadero a donde llegan los corderos para el sacrificio”, dijo Santiago. “Todo se puede hablar, pero que el país sepa que así es que legisla la mayoría del PPD… no buscan el consenso y quieren que se haga lo que a ellos les da la gana”.

“Era imposible votarla a favor a este proyecto”, intervino Márquez. “Es el típico proyecto para trabajarlo con detenimiento. Si quieren amplitud y consenso, vamos a sentarnos y nadie en la Legislatura puede cuestionar nuestro compromiso con la clase trabajadora”, abundó.

Santiago logró, mediante una moción al final de la sesión del martes, que se reconsiderara la medida, lo que significa de que a pesar de que el informe fue aprobado a viva voz, quedará pendiente hasta el inicio de la tercera sesión ordinaria en enero, a menos que el gobernador Pedro Pierluisi incluya el proyecto en una Sesión Extraordinaria.

Rivera Lassén anunció ayer que votaría a favor del proyecto con un voto explicativo, pero no lo hizo el martes debido a lo apresurado del proceso.

Ayer Dalmau Santiago insistió en que se le entregó una copia final del informe a cada portavoz, a través de su personal, dos horas antes del que se discutiera la medida en el hemiciclo.

“Lo que dice José Luis Dalmau es mentira. No tuve acceso a la medida hasta que ya tenía las firmas del informe de conferencia”, sostuvo Santiago. Márquez comentó que no fue hasta ese momento que Santiago se comunicó con él. Poco antes, un asesor de la mayoría de la Cámara colocó el informe con las firmas en su propio escritorio.

Santiago y Márquez señalaron que luego de que se aprobara la llamada reforma laboral del 2017, que le disminuyó o quitó derechos a trabajadores del sector privado que comenzaran a trabajar a partir de la fecha de la vigencia de la ley, ellos esperaban que se le dieran una “consideración adecuada” al PC 3.

“Tuvimos acceso por distintos medios a tres propuestas de informe de conferencia. Unas por la prensa, otras entregadas por Dalmau el viernes pasado y ayer cuando el PPD (Partido Popular Democrático) ya tenía cuadrado sus votos. Entonces citan a una reunión y no me invita nadie”, denunció Santiago al describir el lenguaje de la medida como complejo y, en ocasiones, contradictorio.

Márquez señaló que es falso que el informe de conferencia haya sido discutido con todas las delegaciones.

“No había forma de discutir, de manera responsable, este asunto como lo pretendieron hacer en la Cámara. Hay cosas positivas en la medida que respaldamos y otras que levantan preocupaciones y otras que estamos claros que no benefician a los trabajadores”, dijo Márquez al señalar el pago doble en horas extras desaparece en la inmensa mayoría de las instancias, el pago en el día de descanso se mantiene en tiempo y medio, el periodo probatorio se rebaja a tres meses, pero con la alternativa de que se extienda a seis meses con una autorización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y se permite a empresas con hasta 50 empleados y con ingresos de hasta $10 millones operar bajo reglas distintas en lo que concierne al pago de Bono de Navidad y pago de horas extra.

El representante popular Domingo Torres García, quien encabezó la evaluación de la medida en la Cámara ha defendido el trámite legislativo.

“Le devolvíamos los derechos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país″, dijo el martes en la noche.

El legislador de primer turno ha recalcado en lo que considera son las bondades del proyecto, como el aumento en días de vacaciones y días de enfermedad y que se permite a trabajadores a tiempo parcial acumular esto beneficios, cuando actualmente no pueden.

Ha mencionado que el informe incluye un aumento en el Bono de Navidad y el umbral de 700 horas para trabajadores de “grandes compañías” y 900 horas para pequeños y medianos comercios. El término prescriptivo para presentar demandas por despidos injustificados fue ubicado en tres años y se aumentó la mesada por despido injustificado.