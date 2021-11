La senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, reveló esta tarde que ella y su compañero de delegación, Rafael Bernabe, hubieran votado a favor del informe de conferencia de la llamada reforma laboral, pero se opusieron a que la pieza legislativa se llevara a votación debido lo apresurado del proceso, según indicó.

“Aunque esa última versión de la medida no era enteramente lo que proponíamos, ni incluía las enmiendas aprobadas en el Senado para devolver el PC 3 a lo que se dijo era su intención original, de haber bajado a votación en el día de ayer, mi voto y el voto del compañero de delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Senador Rafael Bernabe Riefkohl, hubiera sido uno ‘a favor’ con un voto explicativo”, indicó Rivera Lassén en declaraciones escritas.

“Sin embargo, la delegación del PPD (Partido Popular Democrático) trajo a consideración el Informe de Conferencia el último día y con muy poco tiempo antes de que concluyera la sesión. De hecho, no se me tomó la firma del informe de conferencia precisamente porque no había tenido la oportunidad de leer la versión final con anticipación, discutirla con la delegación y con otros senadores y senadoras”, agregó.

En una conferencia de prensa más temprano en el día, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez, también denunciaron el trámite de última hora que se le dio a la medida, pero igualmente advirtieron que el informe contiene elementos positivos.

En sus declaraciones, Rivera Lassén indicó que el informe de conferencia del PC 3 sufrió continuos cambios y que el Senado, en referencia su postura, incorporó enmiendas para “reafirmar el compromiso de recuperar derechos que La Ley 4 de 2017 le quitó a trabajadores y trabajadoras”.

“En el ánimo y compromiso de buscar acuerdos en beneficio de los y las trabajadoras desde hace meses estuvimos dialogando para tener un lenguaje común entre Cámara y Senado que pudiera confirmarse en un comité de conferencia. Ese es el proceso democrático que aspiramos poder cumplir y que tristemente es rechazado por quienes piensan que hay solo dos partidos en la Legislatura. Teníamos un lenguaje acordado y creímos en la palabra de la Cámara de Representantes de que ese sería el proyecto de conferencia que se llevaría a votación”, sostuvo.

Rivera Lassén indicó que la última versión del informe circulada anoche se incluyeron algunas salvaguardas eliminadas por la Ley 4-2017.

“Sin embargo, aún con todas nuestras recomendaciones, la medida dejó fuera, entre otras cosas, el pago doble de horas extra a partir de la décima hora en jornada regular y la paga extraordinaria en días feriados. Además, hasta el último minuto estuvimos alertando sobre inconsistencias en algunas disposiciones de la medida y sobre lenguaje añadido en último momento que brindaría un trato preferencial en el pago de algunos beneficios a comercios catalogados como medianos y que generen ganancias de hasta $10,000,000 al año”, sostuvo.

Rivera Lassén, de otra parte, le salió al paso al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien la acusó de “secuestrar” el proceso.

“Si el señor presidente de la Cámara me acusa de secuestrar el proceso, le digo que quien único secuestró el proceso fue él, manteniendo los estilos poco democráticos del pasado. Si el pueblo de Puerto Rico hubiese tenido oportunidad de ver todas las versiones que tuvo este proyecto, se daría cuenta de las verdaderas intenciones detrás de todos los cambios de posturas de la Cámara de Representantes”, sostuvo.