La senadora popular Marially González recibió esta tarde la visita de tres miembros del liderato de la Fraternidad de Concilios Pentecostales (FRAPE) para hablar del proyecto que prohíbe las terapias de conversión en la isla.

Específicamente, acudieron a su oficina, por iniciativa de ella, Ricardo López Ortiz, presidente de la FRAPE; Moisés Román, quien se desempeña como secretario; y el reverendo Neftalí Marrero.

“Ella nos quería escuchar”, dijo López Ortiz.

Al finalizar el encuentro, González aseguró -y así lo reconocieron López Ortiz, Román y Marrero- que no se ha comprometido a votar a favor o en contra de la medida.

“Estamos dando espacio a todos los sectores interesados en el PS-184, a favor o en contra”, dijo González a la prensa.

González, quien en días recientes se desligó de su profesión de sicóloga clínica en el contexto de la discusión de la medida para indicar que “en estos momentos lo que represento es el Senado de Puerto Rico”, insistió en que es sicóloga de profesión y que “no lo despinta nadie”.

“Se fomenta lo que es el bienestar de las personas y eso lo tengo bien claro. Simplemente estoy escuchando a todos los sectores. En temas polarizantes debemos ser reflexivos y escucharlos a todos”, dijo.

Por su parte, los miembros de la FRAPE insistieron en oponerse a la medida.

“Nuestra postura es que no estamos de acuerdo con el proyecto porque entendemos que coarta el derecho de los padres a educar a los hijos, el derecho de las instituciones educativas y de los profesionales de la salud”, dijo López Ortiz. Sin embargo, el Proyecto del Senado 184, no trata sobre la educación de un menor, sino que observa el asunto desde una óptica salubrista y busca prohibir una práctica que organizaciones profesionales de la salud mental y trabajo social han catalogado como dañinos, en sus diversas modalidades, colocando en potencial peligro de daño emocional y físico a sus víctimas.

Cuando se le indicó a López Ortiz que múltiples organizaciones de profesionales de la salud y activistas de los derechos humanos han descrito las terapias de conversión como una forma de tortura, Román intervino y cuestionó quiénes están oponiéndose a las terapias de conversión.

“¿Quienes son?”, preguntó Román, ignorando una larga lista de oponentes a este tipo de prácticas. “Es que no sabemos. Se habla de gente que tortura y la pregunta es, cómo en el siglo 21 con tanta ley que hay, todavía se esté planteando que hay iglesias que torturan y ministros que torturan. No he escuchado el nombre de un solo ministro que tortura”, dijo Román.

Tras una publicación de El Nuevo Día con relatos que evidencian que esta práctica se realiza en Puerto Rico, en las redes sociales se han observado múltiples testimonios de jóvenes que han sido humillados en iglesias en ritos dirigidos a “convertirlos” a la heterosexualidad. Igualmente se han documentado casos en que sicólogos y siquiatras han intervenido para lograr el mismo propósito.

Cuando se les indicó que el Proyecto del Senado 184 va dirigido a prohibir que profesionales de la salud puedan aplicar terapias de conversión, López Ortiz argumentó que el proyecto “criminaliza” a padres y profesionales de la salud que se opongan a la medida.

“El proyecto le da al Estado un poder cuasi omnipotente de meterse dentro de los hogares y dictaminar a los padres que no deben oponerse al proyecto”, dijo López Ortiz.

A preguntas, el trío indicó que no se han reunido con otros legisladores , pero Román recordó que hay otras organizaciones, además de la FRAPE, que pudieran estar cabildeando en contra del proyecto.

“Fuimos invitados para reunirnos con la Senadora y respondemos por esa invitación”, dijo Román. “Hemos tenido conversaciones con legisladores’.

Según Román, la medida hay que verla en su “justa perspectiva” y si realmente se trata de maltrato y daño corporal. “Si fuera así, la Iglesia es la primera que va a estar en contra. No auspiciamos ni maltrato, ni abuso físico ni emocional”.

En un análisis sobre el asunto, la Universidad de Cornell en Estados Unidos enumeró al menos doce estudios científicos que concluyeron que las llamadas terapias de conversión son ineficaces y dañinas, “encontrando vínculos con la depresión, el suicidio, la ansiedad, el aislamiento social y la disminución de la capacidad de intimidad”.

El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado, se han expresado en contra de las terapias de conversión. Según López Ortiz, “nosotros utilizaremos todos los medios de comunicación, reuniones para orientar, informar de que nosotros estamos en contra del proyecto”.

David Cordero Mercado colaboró con esta historia.