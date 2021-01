Un centenar de camioneros se presentó esta tarde frente al Capitolio para levantar su voz en contra de una decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de dejar sin efecto las nuevas tarifas de acarreo aprobadas el año pasado por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) y advirtieron que si no se aplican las nuevas tarifas, “paralizarán el país”.

Así culminaron una jornada que comenzó a media mañana en Hato Rey, específicamente frente al edificio donde se ubica la oficina de la JSF. Por petición del ente fiscal, el NTSP ha dejado sin efecto las nuevas tarifas, que reflejaron el primer cambio (un incremento de 15%) a estos pagos desde 1988.

A síntesis, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, notificó al gobierno de Puerto Rico que el aumento en las tarifas de acarreo, aprobado el pasado 23 de diciembre por el excomisionado del NTSP, Luis García Fraga, no podía implementarse porque no se les consultó y porque ese incremento afectaría la economía.

Jaresko le indicó en una carta a Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), que la JSF ordenó al gobierno eliminar los “fletes ineficientes” como parte del Plan Fiscal, particularmente el cargo que aplica a la transportación terrestre.

En entrevista esta tarde con El Nuevo Día, Carlos Schettini, portavoz de Camiones Unidos de Puerto Rico, sostuvo que procuraron iniciar la manifestación con la JSF para que Jaresko “se oriente”.

“Simplemente queríamos que, si la señora Jaresko estaba allí, que viera a lo que se está enfrentando. Que antes de meterse con esta clase trabajadora, que se oriente y que no se le ocurra…”, dijo Schettini. “Esa mujer se gana $650,000 al año y está diciendo que el transportista va a afectar la economía porque estamos pidiendo $12 para los choferes. No vamos a afectar la economía, eso no es cierto. Venimos con tarifas que son de 1988, son 32 años sin tarifas (nuevas). Las conseguimos mediante el proceso de ley y vistas públicas y ahora después de ser aprobadas, la JSF está exigiendo que ese eliminen”, dijo Schettini.

El portavoz indicó que las nuevas tarifas, que benefician a los camioneros, son ley. Mientras, la JSF persigue la desregulación y ya logró que el nuevo comisionados del NTSP, Jaime Lafuente, detuviera la aplicación de las mismas.

“El muchacho no sabe lo que está sucediendo. Recibe el mandato de la JSF y cuando nos conoce hace cinco a seis días nos dice que va a aguantar las tarifas. Y este es el resultado”, dijo Schettini al referirse a la manifestación de hoy, que complicó el tránsito en Hato Rey y frente al Capitolio.

Schettini opinó que la determinación de la JSF lo que busca es proteger “el bolsillo de los amigos del alma”. Sostuvo que el NTSP es la entidad encargada de servir como una especie de árbitro entre los comerciantes y los camioneros y destinó $200,000 para preparar un estudio económico que dio paso a las nuevas tarifas.

De hecho, García Fraga llegó a manifestar en una carta circular: “las tarifas vigentes actualmente son irrazonables, ya que llevamos sobre 15 años sin revisar o ajustar las mismas, por lo que determinamos que las nuevas aprobadas de forma provisional, tras la celebración de múltiples vistas públicas sin oposición alguna, son justas y razonables mientras se adjudica finalmente el proceso reglamentario”.

Schettini señaló que la JSF no tiene la potestad de intervenir en la política pública y dijo que la aplicación de las nuevas tarifas no tiene un impacto sobre el erario. Cuando se le preguntó si acudirían al tribunal para forzar al gobierno a aplicar las nuevas tarifas, el portavoz dijo que no.

“Ahora, si nos tocan el bolsillo paramos el país, Punto y se acabó”, dijo. Los que tienen que ir a corte son ellos (la JSF) para eliminar las tarifas. Ellos serían los que detendrían el país”, agregó.

Por su parte, Félix Narváez, presidente de Camiones Unidos de Puerto Rico, dijo que la JSF tuvo la oportunidad de objetar las nuevas tarifas en las vistas públicas del NTSP, pero no lo hizo.

“Lo que queremos s que el NTSP cumpla con la ley. Tienen que defendernos. La JSF no puede eliminar la regulación tarifaria, nunca”, dijo Narváez.