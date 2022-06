El representante independiente Luis Raúl Torres refirió al Departamento de Justicia, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y a la Junta Examinadora de Ingenieros al consorcio LUMA Energy por presuntamente violar la Ley 173-1988, que regula el ejercicio de la ingeniería en Puerto Rico al asignarle trabajos de ingenieros a profesionales que no están licenciados para así hacerlo.

En el referido a Justicia, Torres señala que información oficial de LUMA Energy proporcionó a la comisión cameral que preside apunta a que la empresa emplea a 492 ingenieros y que algunos de sus trabajadores ocupan plazas de ingenieros sin estar licenciados.

“Existen varios puestos que requieren que sus ocupantes sean ingenieros, que están ocupado por personas no licenciadas, ni certificadas para ejercer la ingeniería en Puerto Rico”, lee el referido enviado al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli. “En otros casos surge que los ingenieros solo tienen certificado, aún cuando sus puestos requieren que estos ingenieros realicen funciones para los solo están autorizados los ingenieros profesionales licenciados”, escribió Torres.

El legislador identifica a una serie de ingenieros por nombre y apellido que podrían ocupar, según su apreciación, sus posiciones ilegalmente como el que ocupa el cargo de “Senior Telecom Engineer”, quien es un Ingeniero Autorizado; el que ocupa el cargo de “Project Manager, Distribution Projects”, quien igualmente es un Ingeniero Autorizado y el cargo de “District Manager, Lines”, ocupado por cinco personas, incluyendo dos Ingenieros en Entrenamiento, dos Ingenieros con licencias suspendidas y un Ingeniero en Entrenamiento.

Torres también solicita el análisis legal en torno a otras siete personas.

El legislador recuerda en su escrito que el artículo 35 de la Ley 173-1988 dispone que toda persona que practique ilegalmente la ingeniería se expone a una multa no mayor de $10,000 y una pena de reclusión de no más de seis meses.

Textos similares fueron enviados a la Junta Examinadora de Ingenieros y al CIAAPR.

Ya LUMA Energy se expresó, limitadamente, sobre las denuncias de Torres. El 25 de mayo, el consorcio divulgó declaraciones escritas en que se limitó a indicar que cumple “con todas las leyes de Puerto Rico” y que emplea a algunos de los ingenieros licenciados más cualificados y con más experiencia en Puerto Rico “para las funciones que requieren licencia”.

Acto seguido, señalaron a Torres por continuamente “criticar y atacar” a LUMA.

“Estos profesionales trabajadores y dedicados deberían ser celebrados y reconocidos por su esfuerzo en lugar de ser calumniados y atacados injustamente. Esperamos sinceramente que el representante Luis Raúl Torres trabaje con nosotros, en lugar de contra nosotros, para construir un mejor futuro energético para todos los puertorriqueños”, lee la declaración que no es atribuida a ningún funcionario.

El 26 de mayo, el presidente del CIAAPR, Juan Alicea adjudicó en entrevista con El Nuevo Día que el consorcio LUMA Energy ha violado la ley 173-1988 que regula la práctica de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico, pero también señaló que el organismo que preside espera que se concrete un diálogo con la administración del privatizador antes de decidir si presenta o no un recurso judicial por emplear ingenieros sin licencia.

Precisamente la denuncia pública de Torres se hizo empleando un análisis realizado por el CIAAPR.

En el propio memorial que Alicea entregó a la comisión que preside Torres, indicó que esta situación le preocupa y que es “alarmante”.

“El tu estar debidamente cualificado para ejercer la profesión es lo que garantiza que se está brindando un servicio seguro para los consumidores, para los trabajadores y para el país. Es como que te digan que al médico que tú vas no tiene licencia, no vas a dejar que intervenga contigo y de igual forma el Tribunal Supremo no permite que un abogado sin licencia postule”, dijo Alicea en entrevista con El Nuevo Día el 26 de mayo.

Alicea contó que antes de que LUMA Energy tomara control de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) -incluyendo el sistema de transmisión y distribución- en junio del 2021, él se reunió con su presidente Wayne Stensby.

“Él me dijo que iban a cumplir con todas las leyes y reglamentos, los que sean y que el contrato con el gobierno así se los requiere”, contó Alicea al sostener que la empresa “actuó” cuando el CIAPR, posteriormente, notó deficiencias en cuanto a los requisitos que solicitaba la empresa para llenar plazas de ingenieros.