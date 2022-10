PONCE.- La aparente discrepancia entre las estadísticas que LUMA Energy ofrece sobre el porcentaje de energización del país, a raíz del paso del huracán Fiona, se debe a que el consorcio no tiene visibilidad de los llamados “bolsillos” o grupos pequeños de clientes sin servicio.

Así lo admitieron, para récord, representantes de LUMA –encargada de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico– durante una vista pública realizada, en este pueblo, por la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara de Representantes.

A preguntas del representante Ángel Fourquet Cordero, quien cuestionó los porcentajes de energización, el ingeniero Daniel Hernández, director de Proyectos Renovables en LUMA, explicó que “el método que estamos utilizando para recopilar la información es manual”.

“El personal que está en el campo nos dice: ‘En esta línea que tiene 5,000 clientes, solo pudimos energizar 3,000 y todavía quedan 2,000′, que es la información que llega a los centros operacionales regionales de LUMA. De ahí, nos la envían a nosotros a Santurce y, con esa información, nosotros posteamos dos datos importantes”, dijo Hernández, quien también funge como “enlace con generación” entre LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

PUBLICIDAD

Detalló, por otro lado, que Ponce tiene 70,584 clientes o metros, de los cuales 4,199 no contaban ayer con servicio. Sin embargo, el representante y presidente de la Comisión enumeró unas 70 comunidades de la Perla del Sur que, al momento de la vista pública, reportaron estar sin electricidad.

“Hay de todo: comunidades enteras que no tienen servicio, hay grupos pequeños de clientes que no tienen servicio y. hay clientes que les ha llegado el servicio y, por alguna razón, surge una falla eléctrica y al día siguiente no tienen servicio”, dijo Hernández, al señalar que “la estadística (de energización) está por pueblo, no por comunidad”.

“Todas las comunidades que se sirven de una subestación, esos sí los tenemos. Pero es a nivel de la subestación. Por eso, no sabemos cuándo hay bolsillos. No tenemos manera de detectarlo. Cuando hay un grupo pequeño en esa línea de distribución que está fuera de servicio, LUMA ni PREPA (AEE) tampoco (puede detectarlo)”, admitió.

Diálogo con alcaldes

De otra parte, Fourquet Cordero confrontó a los portavoces de LUMA con la alegada falta de comunicación denunciada por alcaldes, tanto federados como asociados, especialmente Villalba, Ponce y Jayuya, quienes participaron de la audiencia cameral durante la mañana.

“Los alcaldes tienen que tener participación, pero no puede ser de forma descoordinada. Estamos hablando de asuntos bien críticos. Cuando enviamos el acuerdo de entendimiento, a todos los alcaldes, nosotros establecimos un alcance de trabajo. Aparentemente, se malentendió ese alcance”, respondió el licenciado José Pérez Vélez, director de Asuntos Externos de LUMA.

PUBLICIDAD

Hernández, quien trabajó para la AEE desde 1989, agregó: “Lo que queremos es hacer un trabajo coordinado”.

“Hay gente muriendo y lo sabemos, hay gente que está necesitada y lo sabemos, pero las cosas hay que hacerlas bien porque si no van a seguir muriendo personas que no tienen la necesidad de tener un contacto eléctrico”, insisitó Hernández.

Tras haber acudido en la mañana, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, regresó al salón de actos de la Legislatura Municipal de Ponce, a petición de Fourquet Cordero, para reafirmar la disposición de LUMA en reunirse con los ejecutivos municipales y establecer un nuevo diálogo.

“Quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos en un nivel de desesperación. Yo soy un facilitador. Abrir caminos es el trabajo nuestro. Nos arrinconaron, nos llevaron a esta posición. Hay una situación (urgente) que hace que uno tenga que hacer cosas, que no necesariamente son las correctas”, admitió el alcalde, tras señalar que el acuerdo de entendimiento “se puede revisar”.

Luego de la vista pública, ambas partes acordaron reunirse el próximo lunes, 10 de octubre, tanto con alcaldes rojos como azules. No se detalló lugar ni hora.

A la audiencia, también fueron ciudadanos como Neyda Cruz Soto, líder comunitaria de la urbanización Tibes en Ponce, quien constató la necesidad que impera en sectores aledaños a su hogar. “Hemos pasado 18 días, anoche (jueves) le llegó a la Lula, pero en Jaime L. Drew no tienen luz. Allí, hay muchos envejecientes y encamados, y yo me uno a las necesidades de ellos. Nosotros pasamos muchas vicisitudes, encamados que tuvieron problemas para máquinas para apnea del sueño y de oxígeno y tuvieron que buscar cómo atender sus necesidades”, relató.