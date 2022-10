CAYEY.- Silvia Torres teme morir mientras duerme por problemas con el servicio de energía eléctrica desde el paso del huracán Fina. A 20 días del ciclón, en su residencia del sector Toíta en Cayey, la luz se va periódicamente, por lo que se corta el uso de la máquina que necesita para respirar al dormir.

“La luz se va y me quedo sin aire”, expresó Torres. Para que quedara más clara su situación, enfatizó: “Si la luz se va y no me doy cuenta, me puedo hasta morir durmiendo”.

Mientras Torres explicaba su situación, más cerca de la entrada a las oficinas técnicas, Edwin Rodríguez se acercaba a los camiones de LUMA Energy, según relató el hombre de 80 años, para exigir explicaciones de por qué no restablecían el servicio en su hogar y a otros hogares cercanos en el sector Los Guzmanes del barrio Sumido.

Ante la falta de respuestas, su impaciencia escaló al punto de que comenzó a manifestar su reclamo con gritos de desesperación a los vehículos de la empresa.

“¡Hace 20 días que no tengo luz! Soy paciente de diálisis... ¡Estoy podrío! He hecho miles de gestiones con LUMA. El alcalde ha tratado de ayudarme. He llamado a la Cruz Roja, a Veteranos... ¡Nadie nos ayuda!”, exclamó Rodríguez.

Relató que “hace cuatro días vinieron cuatro camiones por todo (el barrio) Cercadillo. Pusieron luz en todo el barrio donde yo vivo, menos en mi casa y dos más. Entonces, trato de llamar para una explicación y me dicen que tengo que tener una boleta, que tengo que llenar una querella en la comercial y he hecho como mil querellas”.

“Lo mío no es juego, es mi vida la que está en el camino”, suplicó Rodríguez. “Señor gobernador, usted tiene abuelitos, mire, puedo ser su abuelo, ayúdeme a mí a las cuatro familias. Necesitamos la electricidad. Me voy a morir, y la conciencia suya, de Josué Colón y del director de LUMA no los va a dejar quietos”.

De acuerdo con el alcalde cayeyano, en su municipio hay “de 2,000 a 2,500 personas” sin energía eléctrica. “Nos quieren seguir midiendo en por ciento. Nosotros hablamos de cantidad de hogares y familias que no tienen servicio”, dijo Ortiz.

Sostuvo que esos abonados están distribuidos mayormente en áreas pequeñas, conocidas popularmente como “bolsillos”, de sectores rurales.

Apuntó que, por ser reparaciones pequeñas para acabar con la agonía de esas personas, se explica menos por qué LUMA Energy no acepta ayuda para tener más brigadas, incluyendo las municipales.

“Ahora que hay generación de sobra, que hace falta que más se conecten, demuestran que no tiene el personal necesario, a pesar de que los municipios estamos disponibles a poner nuestros recursos, equipos, empleados a trabajar... a pesar de miles de puertorriqueños retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que quieren aportar y ayudar. Pero contestan esa disponibilidad denunciando alcaldes, como hicieron con el alcalde de Jayuya”, expuso Ortiz.

“Algunos siguen estando sin luz, a pesar de ser cosas tan sencillas como un ‘machete’, una trenza... y se afectan muchas personas que no tienen los recursos ni para hacer que se escuchen sus reclamos”, añadió.

2022 10 07. Protesta de ciudadanos para reclamar a la empresa LUMA Energy el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en Cayey. En la foto, el líder comunitario Daniel de Jesús. (Alex Figueroa Cancel)

Esa situación es doblemente frustrante para Juan Torres, quien trabajó por tres décadas como celador para la AEE y ahora vive en un “bolsillo”.

Basado en su experiencia, que incluyó instalar postes y cableado eléctrico, su hogar y otras residencias cercanas todavía están sin energía eléctrica por un problema que se resuelve “en 15 minutos”.

“Es sencillo. Es únicamente subir un machete”, lamentó. “Da pena ver que esta situación se haya tardado tanto, con algo que es una tontería”.

Destacó que trabajó “30 años en esto. Conozco el sistema. Sé cómo se bate el cobre. No quisiera más engaños porque voy a la oficina y las secretarias me atienden muy bien, pero sé que eso de ahí no pasa. Ahí queda, por más que uno hable. No tienen personal que nos puedan servir”.

“Mi esposa está enferma y me es difícil cuidar de ella”, afirmó Torres, quien contó que tiene dificultades en costear el combustible de un generador que enciende algunas horas al día para no perder la comida que tiene en la nevera. “Solo Dios puede con todo esto”.