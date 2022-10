Un grupo de alcaldes populares y novoprogresistas denunció que, a dos días del paso del huracán Fiona, recibieron un memorando de entendimiento (MOU) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en el que se les comunicaba que debían recopilar toda la información y documentación concerniente a los trabajos realizados en las vías públicas.

El DTOP les comunicó que esa información es necesaria para que la agencia pueda hacer los reclamos correspondientes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) con el fin de recibir los reembolsos y luego remitirlos a los ayuntamientos.

Los alcaldes entrevistados dijeron que se oponen a esos acuerdos y no los firmarían porque, aunque reconocen que el DTOP es el responsable de las carreteras estatales, en el 2017, tras el azote del huracán María, la agencia les autorizó por escrito a hacer los trabajos de limpieza y de recogido de escombros y que FEMA les reembolsara directamente a los ayuntamientos.

PUBLICIDAD

“Recibí un convenio, pero no lo voy a firmar porque entiendo que eso es un disparate mayor. Ya las carreteras estatales aquí están limpias. Yo no entiendo esa gente. Es para hacer un contrato de lo que sea y tardan dos semanas. Imagínese para atender una emergencia”, sostuvo el alcalde de Jayuya, Jorge González.

Su homólogo de Aguadilla, Julio Roldán, dijo que tampoco firmaría el contrato.

“Al momento, no lo he firmado porque para qué yo quiero un intermediario. Para que me envíen mi dinero. Si el servicio lo ofrezco yo, que lo cobre el municipio directamente con FEMA”, afirmó Roldán.

Los MOU enviados por el DTOP, revisados por este medio, hablan de “establecer un procedimiento para atender y coordinar adecuadamente los trabajos de emergencia”.

Precisan que los municipios realizarán los trabajos de emergencia y que será el DTOP “el responsable de gestionar el reembolso de los gastos incurridos por el municipio” descritos en dos anejos.

Destaca, en varios incisos, que el municipio asume la “responsabilidad total” del desempeño de los trabajos.

Consultada con la molestia de los alcaldes, la secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez Vega, dijo que su intención es “agilizar” los trabajos. Precisó que se trata de dos tipos de MOU. Uno es para “abrir brecha” en las carreteras bajo la categoría A y B que permite la limpieza y recogido de escombros. Es decir, trabajo de emergencia. El otro MOU es en la categoría C, que es para obra permanente.

“Son fondos federales y, aunque entiendo la frustración, hacemos esto para ayudar y agilizar la obra. No es obligatorio. Nosotros hemos tomado la iniciativa de ayudarlos en la agilización, pero, a final del día, son los requisitos y reglamentaciones federales con las que tenemos que cumplir”, apuntó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para los alcaldes se trata de una capa adicional de burocracia, que precisamente se eliminó tras María.

“Eso es un disparate. Es que el gobierno cada día es peor, peor y peor. Esa gente no hay como entenderlos. En una emergencia me llega un contrato. Eso viene porque yo estaba solicitando de que los reclamos a FEMA los hiciera el municipio porque en María ellos (el DTOP) solamente cobró el 40% de los trabajos y el 60% restante se quedó sin reclamar. Imagínese. Con esa experiencia, yo les digo deléguenme el poder para reclamar”, dijo González.

La secretaria dijo que como no ocupaba el cargo para el tiempo en que el huracán María sacudió la isla no podía precisar qué se hizo. Se comprometió con confirmar la cantidad de alcaldes que, al momento, firmaron el MOU, pero al cierre de esta edición no lo proveyó.

En cambio, sostuvo que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) se mantenía en un diálogo con FEMA para ver cómo podían viabilizar la petición de los alcaldes.

Entretanto, los alcaldes de Las Marías y de Orocovis, Edwin Soto y Jesús Colón Berlingeri, respectivamente, dijeron que no estaban de acuerdo con el MOU y, por ende, no lo firmarían.

“Prácticamente, aquí ya yo he hecho el trabajo porque yo no puedo esperar que venga Obras Públicas a hacerme el trabajo. Aquí, en Las Marías, tengo que poner mi pueblo al día. Los procesos no se pueden duplicar o se atrasan”, apuntó Soto.

PUBLICIDAD

Colón Berlingeri indicó que si “la excusa” para que los alcaldes firmen el MOU es que se les va a dar un adelanto del 50% de los fondos asignados por FEMA, “que no me adelanten nada, pero no quiero a nadie en el medio”. Atribuyó los MOU del DTOP a “gente nueva que está asesorando al gobernador” Pedro Pierluisi y al DTOP.

Este medio solicitó una reacción a FEMA, pero no recibió respuesta.