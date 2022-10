Más que “bolsillos” o grupos pequeños de clientes sin luz, en pueblos del sur y oeste de la isla aún quedan barrios o sectores “completos” sin electricidad, denunciaron ayer alcaldes, quienes, a dos semanas y media del paso del huracán Fiona, reclamaron a LUMA Energy que movilice más brigadas y acelere el restablecimiento del servicio en ambas zonas.

El Nuevo Día conversó con ejecutivos municipales –rojos y azules–, quienes cuestionaron la fiabilidad de las estadísticas de LUMA, que apuntan a que las regiones de Ponce y Mayagüez ya están energizadas en más del 90% y el 74%, respectivamente. En esta última, el 90% de abonados servidos se alcanzaría, a más tardar, mañana, según el consorcio.

También, coincidieron en el uso de términos como “cansados”, “desesperados” y “molestos” para describir el ánimo de sus constituyentes por la falta de energía; y alertaron sobre pérdidas económicas “significativas” en sus comercios.

Al cierre de esta edición, nadie de LUMA estuvo disponible para entrevista.

“No es que tengamos bolsillos, es que tenemos sectores y barrios completos sin luz. No hemos llegado a la etapa de decir que lo que tenemos son bolsillos”, dijo el alcalde de Aguada, Christian Cortés, del Partido Popular Democrático (PPD).

Contó que, según LUMA, Aguada ya alcanzó el 77% de energización. Pero, un sondeo en redes sociales ordenado por Cortés recibió, en menos de 24 horas, más de 450 solicitudes de servicio, “lo que nos da a entender que (el total de energización) es menos”. Piedras Blancas, Jagüey, Jagüey Chiquito, Atalaya, Cerro Gordo, Hoyo Frío y Naranjo son los barrios y sectores “más afectados”.

“Nos dijeron que llegaríamos al 100% este sábado y no veo que sea una métrica real. Las brigadas son limitadas y, cuando hay, llegan tarde y se van temprano”, deploró.

Otros que avisaron sobre la presunta escasez de brigadas fueron Pedro Juan García, de Hormigueros, y Virgilio Olivera, de San Germán. Opinaron que, a esta fecha, cuando LUMA arguye que la energización a nivel isla es de 94%, la presencia de brigadas en el sur y oeste debiese ser mayor, pero no verlas les da a entender que los trabajos en las regiones supuestamente ya recuperadas aún no termina.

“Quiero que me sorprendan, pero al ritmo que van y con solo dos brigadas, no creo que lleguen (al 90% mañana)”, dijo García, del PPD, al estimar que solo el 38% de Hormigueros tiene luz, concentrándose en el casco urbano, “donde también hay bolsillos”. Mencionó que “todas las familias” en Lavadero, El Hoyo, Jagüitas, Hoya Grande, San Romualdo Arriba y San Romualdo Abajo “están apagadas”.

“Pensaría que la zona estaría llena de brigadas, pero no se ven. Hoy (ayer), no he visto ni una sola y, lamentablemente, no tengo el número porque la comunicación con los alcaldes es mínima. Estimamos que solo tenemos el 40% del pueblo con luz”, agregó Olivera, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Señaló que “los campos de San Germán continúan a oscuras al 100%”, específicamente, los barrios Rosario Alto, Rosario Peñón, Rosario Poblado, Duey Alto, Caín Alto, Caín Bajo, Guamá, Hoconuco Alto y Hoconuco Bajo.

Ayer, Olivera se reunió con peritos electricistas, exempleados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y voluntarios para crear “Los Fundadores Power Authority”, una entidad que hará patrullaje de líneas eléctricas, limpiará y dará acceso a áreas afectadas y reparará averías. LUMA ha sido enfática en que esta última tarea es exclusiva del consorcio, a lo que alcalde respondió: “Si nos toca hacer reparaciones, las vamos a hacer. Mucha gente depende de energía eléctrica para sobrevivir y no queremos muertes por esto. Estamos en una emergencia”.

En Sabana Grande, “no llegamos ni al 40% con luz”, manifestó su alcalde, Marcos Valentín, del PPD y quien destacó que, al igual que en San Germán, “todos los campos están apagados”, afectándose los barrios Machuchal, Rincón, Susúa, Santana y La Torre.

“Ni siquiera el 50% del casco urbano tiene luz, y allí hay restaurantes, mueblerías, ‘school supplies’ y otros comercios que llevan ya dos semanas y media sin abrir. Son pérdidas significativas, y los comercios en los campos también se están afectando grandemente”, dijo, tras estimar que Sabana Grande recuperaría el 100% de la electricidad “después de octubre”.

Brenda Vázquez, ayudante especial del alcalde de Maunabo, Ángel Lafuente, del PNP, sostuvo que, “a diferencia del 90% que nos informó LUMA, tenemos del 80% al 84% del pueblo energizado”. Montaña, Los Chinos, Sofío, Matuyas Alto y Raspa Pelos son los sectores “en los que todavía hay mucha gente sin luz”.

“Las personas están desesperadas porque ya son muchos días sin luz. Hay gente encamada, ancianos y otros que viven solos, y necesitan sus servicios esenciales para atender sus necesidades”, afirmó.

De los alcaldes consultados, solo Eric Bachier, de Arroyo y del PPD, dijo que el 95% del pueblo está energizado y lo demás –”muy pocos bolsillos”– se está “trabajando en coordinación con LUMA”.

En redes sociales, LUMA informó ayer que el 100% de las subestaciones “tienen servicio” y que el 100% de las líneas de transmisión (mayor voltaje) “están restauradas”. “No descansaremos hasta que todos los clientes tengan servicio eléctrico y se reenergice la red eléctrica”, publicó.